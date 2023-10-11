За день мошенники украли у белгородцев более 7 млн рублей

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
За прошедшие сутки мошенники украли у 18 человек больше 7 млн рублей. Большинство денег потерпевшие брали в кредит или занимали у знакомых.
Так, пенсионер из Белгорода отдал злоумышленникам 1 млн 125 тыс. рублей, чтобы его знакомую, якобы виновную в ДТП, не привлекли к уголовной ответственности. Часть денег 87-летний мужчина отдал курьеру, а остальные средства перевёл на указанный аферистами счёт.
Житель Алексеевки захотел получить выплаты, зарегистрировался на сайте и оставил свою анкету. Позже ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками биржевой компании и убедили внести 3 млн 430 тыс. рублей на «брокерский» счёт.
Похожий случай произошёл несколько лет назад с 42-летней жительницей Белгорода, которая вложила в «биржу» 300 тыс. рублей. В тот раз белгородка не сообщила о мошенничестве. Позже с ней вновь связались неизвестные, которые предложили помочь с возвратом денег, но она снова осталась ни с чем — мошенники украли у неё ещё 1 млн 395 тыс. рублей.
Жертвой телефонных мошенников стала 65-летняя жительница Белгородского района. Ей сообщили, что на неё пытаются оформить кредит. Чтобы этого не произошло, женщина должна была самостоятельно оформить заявку и перевести 350 тыс. рублей на «безопасный» счёт, предоставленный злоумышленниками.
А в Старом Осколе 35-летняя женщина перевела мошенникам 18 тыс. рублей. Те в мессенджере взломали аккаунт её знакомой, от чьего лица и попросили дать деньги в долг. Такой же случай произошёл с 39-летним мужчиной — он перевёл аферистам 70 тыс. рублей.
По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.