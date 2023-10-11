За день мошенники украли у белгородцев более 7 млн рублей

Похожий случай произошёл несколько лет назад с 42-летней жительницей Белгорода, которая вложила в «биржу» 300 тыс. рублей. В тот раз белгородка не сообщила о мошенничестве. Позже с ней вновь связались неизвестные, которые предложили помочь с возвратом денег, но она снова осталась ни с чем — мошенники украли у неё ещё 1 млн 395 тыс. рублей.