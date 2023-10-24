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Posted 24 октября, 14:01

Published 24 октября, 14:01

Modified 24 октября, 14:03

Updated 24 октября, 14:03

Белгородец перевёл аферистам более 3 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Белгородец перевёл аферистам более 3 млн рублей, желая заработать на инвестициях

24 октября 2023, 14:01
Фото: 1MI
Эту сумму житель Красногвардейского района перевёл за несколько месяцев. Не получив «заработанные» деньги, мужчина решил обратиться в полицию. Подробности сообщили в УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 52-летний житель Красногвардейского района увидел в мессенджере объявление с предложением дополнительного заработка и решил им воспользоваться. Он перешёл по ссылке и оставил там номер своего телефона, на который ему позже перезвонили и предложили заработать на инвестициях.

Белгородец согласился, установил на телефоне приложение и начал переводить деньги на счёт, указанный незнакомцем. За несколько месяцев мужчина перевёл более 3 млн рублей, но заработанные деньги не получил: аферисты сообщили, что для вывода денег нужно перевести ещё сумму. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Отметим, что это не единственный случай, когда белгородцы продолжают верить мошенникам и переводят им деньги в надежде заработка. Недавно с подобным обманом столкнулись жительницы Старого Оскола и Алексеевки.

Две белгородки захотели стать богаче с помощью инвестиций, но потеряли 3,1 млн
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#Белгородская область#Происшествия#Инвестиции#Красногвардейский район#Мошенники#Белгород#Александра Склярова
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