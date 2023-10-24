Белгородец перевёл аферистам более 3 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Posted 24 октября, 14:01
Published 24 октября, 14:01
Modified 24 октября, 14:03
Updated 24 октября, 14:03
По предварительным данным, 52-летний житель Красногвардейского района увидел в мессенджере объявление с предложением дополнительного заработка и решил им воспользоваться. Он перешёл по ссылке и оставил там номер своего телефона, на который ему позже перезвонили и предложили заработать на инвестициях.
Белгородец согласился, установил на телефоне приложение и начал переводить деньги на счёт, указанный незнакомцем. За несколько месяцев мужчина перевёл более 3 млн рублей, но заработанные деньги не получил: аферисты сообщили, что для вывода денег нужно перевести ещё сумму. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.
Следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).
Отметим, что это не единственный случай, когда белгородцы продолжают верить мошенникам и переводят им деньги в надежде заработка. Недавно с подобным обманом столкнулись жительницы Старого Оскола и Алексеевки.