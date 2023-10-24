Белгородец перевёл аферистам более 3 млн рублей, желая заработать на инвестициях

Белгородец согласился, установил на телефоне приложение и начал переводить деньги на счёт, указанный незнакомцем. За несколько месяцев мужчина перевёл более 3 млн рублей, но заработанные деньги не получил: аферисты сообщили, что для вывода денег нужно перевести ещё сумму. Тогда мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию.