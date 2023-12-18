Только 13,7% белгородских семей могут взять авто за 1 млн рублей в кредит

Белгородская область не вошла в топ-20 российских регионов по доступности покупки автомобиля. Регион оказался только на 43-м месте. Согласно данным рейтинга, доля семей, которые могут купить и содержать новое авто стоимостью 1 млн рублей в кредит, составила всего 13,7%. А доля семей, которые могут себе позволить машину стоимостью 2,6 млн рублей, равняется всего 2,6%.