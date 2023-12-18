Только 13,7% белгородских семей могут взять авто за 1 млн рублей в кредит

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Белгородская область не вошла в топ-20 российских регионов по доступности покупки автомобиля. Регион оказался только на 43-м месте. Согласно данным рейтинга, доля семей, которые могут купить и содержать новое авто стоимостью 1 млн рублей в кредит, составила всего 13,7%. А доля семей, которые могут себе позволить машину стоимостью 2,6 млн рублей, равняется всего 2,6%.
Несмотря на это, Белгородская область стала регионом Центрального Черноземья, где покупка авто стала наиболее доступной. В Курской области авто за 1 млн рублей могут позволить 13,4% семей, стоимостью 2,6 млн рублей — 2,7%. В Липецкой области показатели равняются 13,3% и 2,7% соответственно.
В соседней Воронежской области авто за 1 млн рублей могут купить 12,8% семей, за 2,6 млн рублей — 2,9%. Наиболее недоступной покупка машины стала в Тамбовской области. Авто за 1 млн рублей могут себе позволить 8,1% семей, за 2,6 млн рублей — 1,5%.
Добавим, что по итогам января-ноября 2023 года в России в 1,5 раза выросло количество проданных новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидерами рейтинга на текущий момент являются Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотка.