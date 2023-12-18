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Деньги

Бережливые белгородцы накопили на счетах более 320 млрд рублей

18 декабря 2023, 12:34
Фото: 1MI
Деньги

На счетах белгородцев и бизнеса накопилось 500 млрд рублей

В региональном отделении Банка России рассказали, сколько всего денег хранится на счетах белгородцев по состоянию на конец третьего квартала 2023 года. Эта сумма достигла 500 млрд рублей, 320 млрд из которых — средства физлиц.
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Деньги

К концу третьего квартала 2023 года жители и представители бизнеса Белгородской области разместили на счетах в банках около 500 млрд рублей. При этом большую часть этих средств — 320 млрд рублей — составляют сбережения физлиц.

За год сумма выросла почти на 13% — на 38 млрд рублей. В третьем же квартале наблюдалось повышение почти на 16,5 млрд рублей.

Эксперты считают, что такой рост связан с желанием людей сберечь деньги, а высокие ставки по вкладам, выросшие сразу за ключевой ставкой, помогают в этом.

К 1 октября на специальных счетах эскроу хранилось более 20,6 млрд рублей белгородцев, на расчётных счетах юрлиц — свыше 55,6 млрд рублей, на депозитах — более 82 млрд рублей. Сумма же на счетах индивидуальных предпринимателей составила 15,6 млрд рублей.

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#Деньги#Белгородская область#Экономика#Сбережения#Банк россии#Вклады#Счета#Белгород#Александра Склярова
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