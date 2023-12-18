Бережливые белгородцы накопили на счетах более 320 млрд рублей

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:36
Updated Сегодня, 12:36
К концу третьего квартала 2023 года жители и представители бизнеса Белгородской области разместили на счетах в банках около 500 млрд рублей. При этом большую часть этих средств — 320 млрд рублей — составляют сбережения физлиц.
За год сумма выросла почти на 13% — на 38 млрд рублей. В третьем же квартале наблюдалось повышение почти на 16,5 млрд рублей.
Эксперты считают, что такой рост связан с желанием людей сберечь деньги, а высокие ставки по вкладам, выросшие сразу за ключевой ставкой, помогают в этом.
К 1 октября на специальных счетах эскроу хранилось более 20,6 млрд рублей белгородцев, на расчётных счетах юрлиц — свыше 55,6 млрд рублей, на депозитах — более 82 млрд рублей. Сумма же на счетах индивидуальных предпринимателей составила 15,6 млрд рублей.