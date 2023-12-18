Бережливые белгородцы накопили на счетах более 320 млрд рублей

На счетах белгородцев и бизнеса накопилось 500 млрд рублей

В региональном отделении Банка России рассказали, сколько всего денег хранится на счетах белгородцев по состоянию на конец третьего квартала 2023 года. Эта сумма достигла 500 млрд рублей, 320 млрд из которых — средства физлиц.