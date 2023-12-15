Белгородцам рассказали, по какой ссылке нельзя переходить, чтобы не потерять деньги

Белгородцев предупредили о новой мошеннической схеме, которую аферисты используют офлайн и через интернет или звонки. Незнакомые люди звонят и просят проверить подлинность наличных денег. Для этого мошенники просят скачать на телефон фальшивое приложение «Банкноты Банка России», после установки которого аферисты получают удалённый доступ к телефону жертвы. Таким образом они похищают деньги белгородцев.