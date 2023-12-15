Белгородцам рассказали, по какой ссылке нельзя переходить, чтобы не потерять деньги

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Белгородцев предупредили о новой мошеннической схеме, которую аферисты используют офлайн и через интернет или звонки. Незнакомые люди звонят и просят проверить подлинность наличных денег. Для этого мошенники просят скачать на телефон фальшивое приложение «Банкноты Банка России», после установки которого аферисты получают удалённый доступ к телефону жертвы. Таким образом они похищают деньги белгородцев.
Управляющий белгородским отделением Банка России Андрей Беленко объяснил, что в официальном приложении банка нельзя определить подлинность банкнот.
Встречаются и те мошенники, которые ходят по квартирам белгородцев и предлагают им обменять старые банкноты в 5 тыс. рублей на «новые», но вместо них выдают фальшивые купюры. Некоторые аферисты даже умудрялись ограбить квартиры жертв.
Однако обменивать деньги не нужно — они постепенно входят в оборот и пользоваться ими можно будет наравне с банкнотами со старым дизайном.
Напомним, что обновлённые купюры в 1000 и 5000 рублей Банк России представил 16 октября. На них изобразили другие достопримечательности, нежели на старом дизайне банкнот. При этом выпуск банкноты в 1000 рублей временно был прекращён в связи с доработкой дизайна.