Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Деньги

Белгородцам рассказали, по какой ссылке нельзя переходить, чтобы не потерять деньги

15 декабря 2023, 10:22
Фото: 1MI
Деньги

Мошенники начали удалённо красть деньги у белгородцев

Аферисты либо приходят в дома к белгородцам самостоятельно и предлагают им поменять старые купюры в 5 тыс. на «новые», либо удалённо просят скачать фальшивое приложение. С помощью него мошенники крадут все деньги с банковских счетов жителей, предупредили в региональном отделении ЦБ.

Белгородцев предупредили о новой мошеннической схеме, которую аферисты используют офлайн и через интернет или звонки. Незнакомые люди звонят и просят проверить подлинность наличных денег. Для этого мошенники просят скачать на телефон фальшивое приложение «Банкноты Банка России», после установки которого аферисты получают удалённый доступ к телефону жертвы. Таким образом они похищают деньги белгородцев.

Управляющий белгородским отделением Банка России Андрей Беленко объяснил, что в официальном приложении банка нельзя определить подлинность банкнот.

Встречаются и те мошенники, которые ходят по квартирам белгородцев и предлагают им обменять старые банкноты в 5 тыс. рублей на «новые», но вместо них выдают фальшивые купюры. Некоторые аферисты даже умудрялись ограбить квартиры жертв.

Однако обменивать деньги не нужно — они постепенно входят в оборот и пользоваться ими можно будет наравне с банкнотами со старым дизайном.

Напомним, что обновлённые купюры в 1000 и 5000 рублей Банк России представил 16 октября. На них изобразили другие достопримечательности, нежели на старом дизайне банкнот. При этом выпуск банкноты в 1000 рублей временно был прекращён в связи с доработкой дизайна.

Новая тысячная купюра оказалась недостаточно православной: дизайн будут менять
Узнать подробнее
Читайте также:
Только одну поддельную 100-долларовую купюру нашли в Белгородской областиКурянина осудили в Белгороде за сбыт купленных в Подмосковье фальшивых купюрВ Белгородской области стало меньше подделок крупных купюр
#Белгородская область#Мошенничество#Мошенники#Фальшивые деньги#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
Гладков подтвердил, что при подрыве авто на мине пострадали белгородские чиновники
Сегодня, 11:24
Уберут «ловушки для водителей»? На перекрёстке в Белгороде изменят дорожную разметку
Сегодня, 07:53
Вместо уборки дорог — высадка тюльпанов? Белгородцев удивили коммунальщики
Сегодня, 08:38
Забег, интермедии, концерты: что ожидает белгородцев на новогодних праздниках?
Сегодня, 09:04
«Ёлочка, гори!»: как прошёл тест сияния главной ёлки Белгорода под ледяным дождём
Сегодня, 09:41
У «Агро-Белогорье» трудности? Как почти четверть компании оказалась у «Русагро»
Сегодня, 07:42