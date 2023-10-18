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Published Сегодня, 08:24

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Updated Сегодня, 08:33

Обновлённая купюра

Новая тысячная купюра оказалась недостаточно православной: дизайн будут менять

18 октября 2023, 08:24
Фото: Банк России
Обновлённая купюра

Банк России доработает внешний вид обновлённой купюры в 1000 рублей после жалоб

Выпуск модернизированной банконты в 1000 рублей временно прекратили. Причину не объяснили, однако это может быть связано с появившейся критикой от священника РПЦ. Мужчину возмутил храм, изображённый на купюре, без креста на куполе.

Ранее в интернете появилась жалоба от священника Русской православной церкви Владимира Легойда на новый внешний вид банкноты в 1000 рублей. Мужчину возмутил тот факт, что на башне Сююмбике есть полумесяц, а купол православного храма остался без креста. Позже Банк России решил приостановить выпуск купюры: её дизайн будут дорабатывать.

В ЦБ отметили, что в широкое обращение банкнота поступить ещё не успела.

Однако «храм без креста» оказался Музеем истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Раньше здание было церковью, но уже много лет ею не является и креста на куполе давно нет.

Напомним, что обновлённые купюры в 1000 и 5000 рублей Банк России представил в понедельник, 16 октября. На них изобразили другие достопримечательности, нежели на старом дизайне банкнот.

Обновлённая купюраОбновлённая купюра
Обновлённая купюра
Фото: Банк России
С октября белгородцы смогут расплатиться обновлёнными банкнотами
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#Белгородская область#Купюра#Россия#Банкнота#Дизайн#Священник#Белгород#Критика#Владимир легойда#Александра Склярова
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