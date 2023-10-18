Новая тысячная купюра оказалась недостаточно православной: дизайн будут менять

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Ранее в интернете появилась жалоба от священника Русской православной церкви Владимира Легойда на новый внешний вид банкноты в 1000 рублей. Мужчину возмутил тот факт, что на башне Сююмбике есть полумесяц, а купол православного храма остался без креста. Позже Банк России решил приостановить выпуск купюры: её дизайн будут дорабатывать.
В ЦБ отметили, что в широкое обращение банкнота поступить ещё не успела.
Однако «храм без креста» оказался Музеем истории государственности татарского народа и Республики Татарстан. Раньше здание было церковью, но уже много лет ею не является и креста на куполе давно нет.
Напомним, что обновлённые купюры в 1000 и 5000 рублей Банк России представил в понедельник, 16 октября. На них изобразили другие достопримечательности, нежели на старом дизайне банкнот.