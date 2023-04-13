Курянина осудили в Белгороде за сбыт купленных в Подмосковье фальшивых купюр

Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
35-летнего жителя Курской области признали виновным в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельных купюр (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Установлено, что действовал злоумышленник в составе группы лиц по предварительному сговору.
Следствие установило, что подсудимый приобретал на территории Московской области фальшивые деньги в рублях и долларах США и передавал их соучастнику для сбыта в Белгородской области. Всего удалось изъять подделки на общую сумму свыше 702 тыс. рублей. Деньги обнаружили и изъяли правоохранители.
Курянина приговорили к двум годам 10 месяцам исправительной колонии общего режима. Решение вступило в силу.
В прошлом году по аналогичному делу суд приговорил фальшивомонетчика к 1,5 года лишения свободы.