Курянина осудили в Белгороде за сбыт купленных в Подмосковье фальшивых купюр

Подсудимый приобретал не только поддельные банковские билеты ЦБ РФ, но и иностранную валюту. После этого он передавал фальшивки подельнику для дальнейшего сбыта в Белгородской области, сообщили в прокуратуре. Всего удалось изъять подделок на 702 тыс. рублей.