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Курянина осудили в Белгороде за сбыт купленных в Подмосковье фальшивых купюр

13 апреля 2023, 14:51
Фото: 1MI
Подсудимый приобретал не только поддельные банковские билеты ЦБ РФ, но и иностранную валюту. После этого он передавал фальшивки подельнику для дальнейшего сбыта в Белгородской области, сообщили в прокуратуре. Всего удалось изъять подделок на 702 тыс. рублей.

35-летнего жителя Курской области признали виновным в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельных купюр (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Установлено, что действовал злоумышленник в составе группы лиц по предварительному сговору.

Следствие установило, что подсудимый приобретал на территории Московской области фальшивые деньги в рублях и долларах США и передавал их соучастнику для сбыта в Белгородской области. Всего удалось изъять подделки на общую сумму свыше 702 тыс. рублей. Деньги обнаружили и изъяли правоохранители.

Курянина приговорили к двум годам 10 месяцам исправительной колонии общего режима. Решение вступило в силу.

В прошлом году по аналогичному делу суд приговорил фальшивомонетчика к 1,5 года лишения свободы. 

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#Анастасия Афанасенко#Поддельные купюры#Фальшивые банкноты#Происшествия#Белгородская область#Курская область#Московская область
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