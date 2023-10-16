С октября белгородцы смогут расплатиться обновлёнными банкнотами

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
С сегодняшнего дня россияне могут оплатить покупки модернизированными банкнотами номиналом 1000 и 5000 рублей. Их выполнили в современном дизайне с усиленным защитным комплексом.
На купюрах изобразили достопримечательности России. Так, на тысячерублёвой банкноте предстала Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной стороне изобразили музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.
На купюре в 5000 рублей изобразили стелу «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-параллель» в Салехарде.
Кроме этого, на обновлённых банкнотах присутствует QR-код, который ведёт на официальный сайт Банка России. Там жители найдут подробную информацию о художественном оформлении и признаках подлинности купюр.
Также недавно появилась обновлённая сторублёвая купюра. На ней, помимо Шуховской башни, изображены Спасская башня Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», Останкинская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах, Ржевский мемориал Советскому солдату и музей-заповедник «Куликово поле».