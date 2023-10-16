С октября белгородцы смогут расплатиться обновлёнными банкнотами

На купюрах изобразили достопримечательности России. Так, на тысячерублёвой банкноте предстала Никольская башня Нижегородского Кремля, а на обратной стороне изобразили музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, башню Сююмбике на территории Казанского кремля и музей археологии и этнографии в Уфе.