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Posted Вчера, 13:21

Published Вчера, 13:21

Modified Вчера, 13:23

Updated Вчера, 13:23

В Белгородской области нашли 42 фальшивые банкноты

Только одну поддельную 100-долларовую купюру нашли в Белгородской области

26 октября 2023, 13:21
Фото: 1MI

В Белгородской области нашли 42 фальшивые банкноты

За девять месяцев в регионе нашли всего 42 фальшивки. В период с января по сентябрь число поддельных банкнот в сравнении с январём-сентябрём 2022 года уменьшилось на более чем 60%, сообщили в пресс-службе ЦБ.
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Деньги

В Белгородской области за девять месяцев существенно снизилось число поддельных банкнот. В указанных период на территории региона обнаружили всего 42 фальшивки. Это на более чем 60% меньше, чем в январе–сентябре 2022 года.

Как сообщили в регуляторе, почти половина из фальшивых банкнот — пятитысячные. Таких насчитали 20 штук. Десять и 12 подделок — двухтысячные и тысячерублёвые банкноты. Ещё на территории области нашли только одну поддельную купюру номиналом в 100 долларов.

Тенденция на снижение количества поддельных банкнот наблюдается не первый год, добавили в Банке России.

О том, что в Белгородской области стало меньше фальшивок, сообщалось и ранее. Во II квартале 2023 года в регионе нашли всего 14 фальшивых банкнот — это на 63% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

В Белгородской области стало меньше фальшивок
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#Деньги#Белгородская область#Банк#Цб#Фальшивые деньги#Белгород#Наталья Корявых
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