Только одну поддельную 100-долларовую купюру нашли в Белгородской области

Posted Вчера, 13:21
Published Вчера, 13:21
Modified Вчера, 13:23
Updated Вчера, 13:23
В Белгородской области за девять месяцев существенно снизилось число поддельных банкнот. В указанных период на территории региона обнаружили всего 42 фальшивки. Это на более чем 60% меньше, чем в январе–сентябре 2022 года.
Как сообщили в регуляторе, почти половина из фальшивых банкнот — пятитысячные. Таких насчитали 20 штук. Десять и 12 подделок — двухтысячные и тысячерублёвые банкноты. Ещё на территории области нашли только одну поддельную купюру номиналом в 100 долларов.
Тенденция на снижение количества поддельных банкнот наблюдается не первый год, добавили в Банке России.
О том, что в Белгородской области стало меньше фальшивок, сообщалось и ранее. Во II квартале 2023 года в регионе нашли всего 14 фальшивых банкнот — это на 63% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.