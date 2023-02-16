В Белгородской области стало меньше подделок крупных купюр

Ранее сообщалось, что в Белгородской области стало меньше поддельных купюр в 5 тыс. и 2 тыс. рублей. Вместе с тем выросло количество фальшивок в 1 тыс. рублей. Их по состоянию на август 2022 года обнаружили 13 штук.