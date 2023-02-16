В Белгородской области стало меньше подделок крупных купюр

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
В Белгородской области за год уменьшилось количество поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей. Их обнаружили 74 — на 17% меньше, чем в 2021 году.
В банках также обнаружили 22 поддельные банкноты достоинством в 2 тыс. рублей, ещё 32 — номиналом в 1 тыс. рублей. Год назад их было 17 и 22 соответственно.
Помимо этого, в 2022 году в регионе нашли по одной поддельной купюре номиналами 500, 200 и 100 рублей.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области стало меньше поддельных купюр в 5 тыс. и 2 тыс. рублей. Вместе с тем выросло количество фальшивок в 1 тыс. рублей. Их по состоянию на август 2022 года обнаружили 13 штук.