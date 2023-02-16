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Published Сегодня, 13:50

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

В Белгородской области стало меньше подделок крупных купюр

16 февраля 2023, 13:50
Фото: 1MI
Количество изъятых поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей уменьшилось на 17% за год, сообщили в региональном отделении Банка России. Таких банкнот изъяли 74 штуки. На втором месте по числу выявленных фальшивок — тысячерублёвки.

В Белгородской области за год уменьшилось количество поддельных купюр номиналом в 5 тыс. рублей. Их обнаружили 74 — на 17% меньше, чем в 2021 году.

В банках также обнаружили 22 поддельные банкноты достоинством в 2 тыс. рублей, ещё 32 — номиналом в 1 тыс. рублей. Год назад их было 17 и 22 соответственно.

Помимо этого, в 2022 году в регионе нашли по одной поддельной купюре номиналами 500, 200 и 100 рублей.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области стало меньше поддельных купюр в 5 тыс. и 2 тыс. рублей. Вместе с тем выросло количество фальшивок в 1 тыс. рублей. Их по состоянию на август 2022 года обнаружили 13 штук.

В Белгородской области стало меньше поддельных купюр в 5000 и 2000 рублей
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Экономика#Фальшивка#Деньги#Купюры
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