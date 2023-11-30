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Published Сегодня, 09:30

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Деньги

Гулять так гулять: белгородцы стали тратить больше денег на развлечения и алкоголь

30 ноября 2023, 09:30
Фото: Midjourney
Деньги

Белгородцы увеличили расходы на развлечения

Помимо этого, выросли расходы белгородских семей на кафе, рестораны и доставку готовой еды. Однако наиболее существенный рост трат пришёлся именно на вредные привычки, говорится в исследовании FinExpertiza.

Белгородцы стали тратить больше денег на развлечения, походы в рестораны, табак и алкоголь. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

За основу при исследовании взяли среднестатистическую семью, состоящую из троих человек. Расходы белгородцев на отдых, спортивные и культурные мероприятия в расчёте на троих в первом полугодии составили 2108 рублей. Это больше, чем в январе–июне 2022 года, на 4,5%.

Расходов у белгородцев стало больше и на кафе и рестораны. В первом полугодии сумма составила 1346 рублей (+16,2%). Ещё больше выросли расходы на алкоголь и табак — на 21,3%. На вредные привычки белгородцы тратили 2889 рублей.

Общие потребительские расходы в месяц в расчёте на троих человек в Белгородской области составили 84 258 рублей (+42,4% в сравнении с первым полугодием 2022 года).

В целом по России траты на отдых и хобби, спортивные и культурные мероприятия увеличились почти на треть год к году. Расходы на табак и спиртное практически не изменились, а на посещение кафе и ресторанов продолжают расти (+13,4%).

При расчётах аналитики использовали данные Росстата о бюджетах домашних хозяйств и структуре их потребления. В категорию отдыха, помимо прочего, включили занятия в кружках, услуги фотографов, экскурсии и туры, а в категорию «кафе и рестораны» — доставку готовой еды.

Стало больше расходов на транспорт? Белгородская область ворвалась в топ по тратам
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#Общество#Белгородская область#Исследование#Расходы#Вредные привычки#Инна Рогова#Белгород#Развлечения#Траты
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