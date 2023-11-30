Гулять так гулять: белгородцы стали тратить больше денег на развлечения и алкоголь

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Белгородцы стали тратить больше денег на развлечения, походы в рестораны, табак и алкоголь. К такому выводу пришли аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
За основу при исследовании взяли среднестатистическую семью, состоящую из троих человек. Расходы белгородцев на отдых, спортивные и культурные мероприятия в расчёте на троих в первом полугодии составили 2108 рублей. Это больше, чем в январе–июне 2022 года, на 4,5%.
Расходов у белгородцев стало больше и на кафе и рестораны. В первом полугодии сумма составила 1346 рублей (+16,2%). Ещё больше выросли расходы на алкоголь и табак — на 21,3%. На вредные привычки белгородцы тратили 2889 рублей.
Общие потребительские расходы в месяц в расчёте на троих человек в Белгородской области составили 84 258 рублей (+42,4% в сравнении с первым полугодием 2022 года).
В целом по России траты на отдых и хобби, спортивные и культурные мероприятия увеличились почти на треть год к году. Расходы на табак и спиртное практически не изменились, а на посещение кафе и ресторанов продолжают расти (+13,4%).
При расчётах аналитики использовали данные Росстата о бюджетах домашних хозяйств и структуре их потребления. В категорию отдыха, помимо прочего, включили занятия в кружках, услуги фотографов, экскурсии и туры, а в категорию «кафе и рестораны» — доставку готовой еды.