Опасающиеся ужесточения условий белгородцы набрали 2,3 тысячи ипотек в сентябре

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
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Updated Сегодня, 10:45
В сентябре в Белгородской области зафиксировали пик выдачи ипотеки. Для покупки жилья белгородцы оформили более 2,3 тысячи кредитов. За месяц у банков позаимствовали на эти цели 8,7 млн рублей. Высокий спрос в сентябре аналитики Банка России связывают в том числе с ожиданием ужесточения условий по новым кредитам после повышения ключевой ставки.
Всего же с января по сентябрь в Белгородской области оформили 12,5 тысячи ипотечных кредитов. Это в 1,5 раза больше, чем в первые девять месяцев 2022 года. Жители региона позаимствовали у банков 43,4 млрд рублей на покупку жилья.
В основном белгородцы берут ипотеку до 3,5 млн рублей. Заём оформляют в среднем на 24 года под 8,4% годовых.
Общая задолженность белгородцев по ипотеке с начала года приблизилась к 124 млрд рублей.
В Банке России напоминают, что с 1 октября ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Они применяются к ипотеке на новостройки, если заёмщик имеет долговую нагрузку выше 70% или первоначальный взнос по кредиту ниже 30%. Для рынка вторичного жилья надбавки применяются к займам, где показатель долговой нагрузки выше 70% или первоначальный взнос меньше 20%.
Ранее стало известно, что белгородцам приходится отдавать на ипотечный платёж более половины зарплаты.