Опасающиеся ужесточения условий белгородцы набрали 2,3 тысячи ипотек в сентябре

В Банке России напоминают, что с 1 октября ЦБ повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Они применяются к ипотеке на новостройки, если заёмщик имеет долговую нагрузку выше 70% или первоначальный взнос по кредиту ниже 30%. Для рынка вторичного жилья надбавки применяются к займам, где показатель долговой нагрузки выше 70% или первоначальный взнос меньше 20%.