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Ипотека

Белгородцам приходится отдавать за платёж по ипотеке больше половины зарплаты

13 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Ипотека

Белгородская область стала 62-й в рейтинге регионов по ипотечным платежам

Ежемесячный взнос на ипотеку в Белгородской области составил 55,5% от зарплаты. В среднем размер жилищного кредита в регионе составляет 3,6 млн рублей, следует из рейтинга, опубликованного РИА «Новости».

Белгородцам приходится ежемесячно отдавать на платёж по ипотеке свыше половины своей зарплаты — 55,5%. Средний размер жилищного кредита составляет 3,6 млн рублей. Средний срок кредита при этом — 292 месяца. В рейтинге регион занимает 62-е место.

Во всех регионах Центрального Черноземья жители вынуждены отдавать больше половины своей зарплаты на ипотеку. В Воронежской области соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты по состоянию не текущий год составляет 51,7%. При этом средний размер кредита равняется 3,4 млн рублей, а средний срок — 293 месяца. Занимает регион 45-е место в рейтинге.

48-й в списке стала Курская область. В соседнем регионе жители платят 52,8% от зарплаты при среднем размере жилищного кредита в 3,4 млн рублей. Платить ипотеку курянам приходится около 294 месяцев.

Липецкая область заняла 52-ю строчку рейтинга. Отдавать за ипотеку жителям региона приходится 53,9% от дохода при размере кредита в 3,3 млн рублей на 295 месяцев. 76-й стала Тамбовская область, где средний размер ипотеки составляет 3,2 млн рублей сроком на 294 месяца. Соотношение ежемесячного платежа и дохода равняется 61,7%.

Добавим, что по России средний показатель составляет 43,8%. Размер кредита по стране составил 3,9 млн рублей сроком на 296 месяцев.

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