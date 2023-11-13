Белгородцам приходится отдавать за платёж по ипотеке больше половины зарплаты

Во всех регионах Центрального Черноземья жители вынуждены отдавать больше половины своей зарплаты на ипотеку. В Воронежской области соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты по состоянию не текущий год составляет 51,7%. При этом средний размер кредита равняется 3,4 млн рублей, а средний срок — 293 месяца. Занимает регион 45-е место в рейтинге.