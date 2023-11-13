Белгородцам приходится отдавать за платёж по ипотеке больше половины зарплаты

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
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Updated Сегодня, 07:21
Белгородцам приходится ежемесячно отдавать на платёж по ипотеке свыше половины своей зарплаты — 55,5%. Средний размер жилищного кредита составляет 3,6 млн рублей. Средний срок кредита при этом — 292 месяца. В рейтинге регион занимает 62-е место.
Во всех регионах Центрального Черноземья жители вынуждены отдавать больше половины своей зарплаты на ипотеку. В Воронежской области соотношение ежемесячного платежа и средней зарплаты по состоянию не текущий год составляет 51,7%. При этом средний размер кредита равняется 3,4 млн рублей, а средний срок — 293 месяца. Занимает регион 45-е место в рейтинге.
48-й в списке стала Курская область. В соседнем регионе жители платят 52,8% от зарплаты при среднем размере жилищного кредита в 3,4 млн рублей. Платить ипотеку курянам приходится около 294 месяцев.
Липецкая область заняла 52-ю строчку рейтинга. Отдавать за ипотеку жителям региона приходится 53,9% от дохода при размере кредита в 3,3 млн рублей на 295 месяцев. 76-й стала Тамбовская область, где средний размер ипотеки составляет 3,2 млн рублей сроком на 294 месяца. Соотношение ежемесячного платежа и дохода равняется 61,7%.
Добавим, что по России средний показатель составляет 43,8%. Размер кредита по стране составил 3,9 млн рублей сроком на 296 месяцев.