У них можно выбить скидку: белгородцы откажутся от ипотеки в пользу вторичного рынка

В конце октября Центробанк поднял свою ключевую ставку в очередной раз. Таким образом за этот год с 8,5% она поднялась до 15%. Для тех, кто планировал брать жильё в ипотеку, это сулит то, что ипотечные ставки могут вырасти до 16-16,5%.