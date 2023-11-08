Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:17

Updated Сегодня, 05:17

Ключи от жилья

У них можно выбить скидку: белгородцы откажутся от ипотеки в пользу вторичного рынка

8 ноября 2023, 05:17
Фото: 1MI
Ключи от жилья

Жители Белгородской области откажутся от ипотеки в пользу вторичного жилья

После повышения ключевой ставки ЦБ до 15% ожидается естественное повышение ставок по кредитам. Особенно это коснётся недвижимости в ипотеку, считает финансовый эксперт, с которым пообщалась журналистка Бел.Ру.

В конце октября Центробанк поднял свою ключевую ставку в очередной раз. Таким образом за этот год с 8,5% она поднялась до 15%. Для тех, кто планировал брать жильё в ипотеку, это сулит то, что ипотечные ставки могут вырасти до 16-16,5%.

Финансовый эксперт Инвестиционной компании «ФИНАМ» пояснил, что банкам тоже нужно быть готовыми к падению спроса на кредиты — пусть не резкому, но постепенному.

«По нашим оценкам, всплеск спроса на ипотеку, наблюдавшийся в августе–сентябре на фоне начала ужесточения ставок и повышения размера первоначального взноса, будет постепенно сходить на нет. При этом нет оснований ожидать резкого обвала спроса — в ноябре сделки продолжат идти, поскольку сейчас есть заёмщики, которые ждут одобрения кредитов в банках по сегодняшним условиям».
Сергей Кравцов, финансовый эксперт Инвестиционной компании «ФИНАМ»

Цены на квартиры увеличились, и спрос на ипотеку станет заметно ниже со временем. Влияет на это также размер первоначального взноса, который в начале осени увеличили с 15 до 20%, а по прогнозам эксперта с нового года он может вырасти до 30%.

Так как цены на новостройки станут неподъёмными, покупатели отдадут предпочтение вторичкам.

«Пусть ипотечные ставки буду более высокими, но собственники с большей готовностью будут предлагать скидки, нежели застройщики»
Сергей Кравцов

Полный материал о том, как повышение ключевой ставки ЦБ скажется на жизни белгородцев читайте по ссылке.

Ключевая ставка ЦБ 15%: как это отразится на жизни белгородцев?
Узнать подробнее
Читайте также:
В период СВО в Белгороде к покупке доступны в три раза больше квартир, чем в пандемиюПровал или плохое информирование? Почему лекарства онлайн по рецепту покупают мало«БИК» запустил в Белгородской области новый формат взаимодействия с застройщиками
#Белгородская область#Квартиры#Эксклюзив#Белгород#Екатерина Никулина#Застройщики#Повышение ставки#Вторичный рынок
Подпишитесь
«Должны быть готовы»: Гладков анонсировал учения по эвакуации белгородских детей
Сегодня, 06:28
Две машины пострадали от дронов-камикадзе в Белгородской области
Сегодня, 07:57
«Было неприятно, я ушёл через полчаса». Белгородец вспомнил вебинар Аяза Шабутдинова
Сегодня, 06:30
Утро для белгородцев началось с красной радуги: необычное явление попало на фото
Сегодня, 08:05
Продержался в холодной воде 100 минут: белгородский врач — о пользе закаливания
Сегодня, 08:15