У них можно выбить скидку: белгородцы откажутся от ипотеки в пользу вторичного рынка

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
В конце октября Центробанк поднял свою ключевую ставку в очередной раз. Таким образом за этот год с 8,5% она поднялась до 15%. Для тех, кто планировал брать жильё в ипотеку, это сулит то, что ипотечные ставки могут вырасти до 16-16,5%.
Финансовый эксперт Инвестиционной компании «ФИНАМ» пояснил, что банкам тоже нужно быть готовыми к падению спроса на кредиты — пусть не резкому, но постепенному.
«По нашим оценкам, всплеск спроса на ипотеку, наблюдавшийся в августе–сентябре на фоне начала ужесточения ставок и повышения размера первоначального взноса, будет постепенно сходить на нет. При этом нет оснований ожидать резкого обвала спроса — в ноябре сделки продолжат идти, поскольку сейчас есть заёмщики, которые ждут одобрения кредитов в банках по сегодняшним условиям».
Сергей Кравцов, финансовый эксперт Инвестиционной компании «ФИНАМ»
Цены на квартиры увеличились, и спрос на ипотеку станет заметно ниже со временем. Влияет на это также размер первоначального взноса, который в начале осени увеличили с 15 до 20%, а по прогнозам эксперта с нового года он может вырасти до 30%.
Так как цены на новостройки станут неподъёмными, покупатели отдадут предпочтение вторичкам.
«Пусть ипотечные ставки буду более высокими, но собственники с большей готовностью будут предлагать скидки, нежели застройщики»
Сергей Кравцов
Полный материал о том, как повышение ключевой ставки ЦБ скажется на жизни белгородцев читайте по ссылке.