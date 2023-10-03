«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году

— Спрос на покупку недвижимости в ипотеку уже сократился. Мы уже это ощущаем. К примеру, вторичку сейчас в ипотеку не покупают. А если сделки совершаются, то процент минимальный. Всё сократилось кратно. Спрос на вторичку в ипотеку падает. Практически все покупают за наличку. Соответственно и цены просядут. Первичку в ипотеку покупают, потому что господдержка ещё работает. Но первички у нас в регионе мало, поэтому всё, что было в готовых домах, уже разобрали. Сейчас осталась недвижимость только на этапе строительства.