«Это рулетка»: Белгородский эксперт рассказал о льготной ипотеке в текущем году

Posted Сегодня, 14:14
Published Сегодня, 14:14
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
После изменения ключевой ставки большинство белгородцев решили отложить своё решение о покупке жилья в ипотеку. Правильное ли это? Или стоит, наоборот, поторопиться? Какие перспективы у покупателей и продавцов? На вопросы Бел.Ру ответил руководитель компании «LIKE недвижимость» Александр Мильский.
— Что сейчас происходит с ипотекой в РФ: какие процентные ставки на первичном и вторичном рынках?
— Ипотека подорожала с сентября. По вторичному рынку процентные ставки стартуют в среднем от 14-15,5% годовых. Всё зависит от банка, размера первоначального взноса, выбранной программы и т. д. А по первичному рынку ситуация более интересная. У нас сохранилась господдержка на покупку жилья в новостройке — от 7,7%. При этом ставка может достигать и 8%. Всё также зависит от кредитного учреждения.
— Как изменились условия ипотечного кредитования с осени текущего года?
— По банковским условиям — поднялась процентная ставка. Кое-где увеличился размер первоначального взноса. К примеру, на первичку рост составил 5% — был 15%, а сейчас 20%. Больше особо никакие условия не изменились. Однако возможно, что изменения произошли внутри кредитных организаций. Например, появились новые программы обязательного страхования.
— Какие программы льготной ипотеки сейчас доступны белгородцам? Будут ли данные программы сворачиваться?
— Работники бюджетной сферы могут воспользоваться субсидией от губернатора (-6,6%) и приобрести жильё на первичном рынке под 1,7% годовых на пять лет.
Работает семейная ипотека — это когда есть два несовершеннолетних ребёнка, либо один ребёнок, но рождённый не раньше 2018 года. Семейная ипотека на первичном рынке — 5-7% годовых.
Тоже низкая ипотека на новостройки для сотрудников IT-компаний — от 4,1% годовых. Но здесь есть ряд условий. К примеру, компания должна быть аккредитована в определённом банке, а зарплата должна составлять не меньше 70 тысяч рублей за последние три месяца.
На днях стало известно, что возобновляется выдача сельской ипотеки под 3% годовых, но определённым категориям граждан: работникам бюджетной сферы, клиентам банка (те, кто получает зарплату через кредитное учреждение) либо надёжным клиентам (те, кто выплачивает кредит последние 12 месяцев, без просрочек, либо погасил кредит за последние шесть месяцев также без просрочек).
Таким клиентом сельскую ипотеку одобрят и выдадут — 6 млн рублей на руки. Если клиент состоит в браке, каждый из супругов может взять по 6 млн рублей. Ипотека выдаётся на вторичку. Дома с земельным участком должны находиться за пределами города. Это может быть дом от частного лица либо от юрлица. Также средства выдаются под строительство жилого дома на земельном участке.
У этой ипотеки есть нюанс, что в любой момент государство может пересмотреть условия и установить рыночную ставку — 14%. Это прописано в кредитном договоре. Это рулетка — изменят или нет.
— Как реагирует местный рынок недвижимости на изменения: сократится ли спрос на покупку недвижимости в ипотеку?
— Спрос на покупку недвижимости в ипотеку уже сократился. Мы уже это ощущаем. К примеру, вторичку сейчас в ипотеку не покупают. А если сделки совершаются, то процент минимальный. Всё сократилось кратно. Спрос на вторичку в ипотеку падает. Практически все покупают за наличку. Соответственно и цены просядут. Первичку в ипотеку покупают, потому что господдержка ещё работает. Но первички у нас в регионе мало, поэтому всё, что было в готовых домах, уже разобрали. Сейчас осталась недвижимость только на этапе строительства.
— Выгодно ли сейчас брать ипотеку в Белгородской области? Если да, то почему? Если нет, то когда лучше брать ипотеку?
— Если это работник бюджетной сферы — можно воспользоваться субсидией от губернатора. Тогда ставка составит 1,7% годовых на покупку новостройки. Это выгодно. Сельская ипотека — тоже выгодно.
По вторичке сейчас невыгодно брать ипотеку. Она дорогая. Её лучше брать, когда она понизится. Когда это произойдёт — неизвестно. Можно предполагать всё, что угодно, а Центробанк поступает по-своему. Я думаю, что снижение будет к весне. Риелторам предстоят тяжёлые времена. В конце осени и зимой будет высокая процентная ставка на вторичку и спрос будет минимальный. Продавать вторичку будет тяжело.
А первички мало, на ней далеко не уедешь. Застройщик платит комиссионных мало, да и первички в Белгороде очень мало.
Что касается покупки за наличку, выгодно недвижимость покупать сейчас. Где-то цены будут снижаться, потому что спрос падает.