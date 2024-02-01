Банки не хотят повышать ставку на ипотеку для россиян

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Экономист Андрей Бархота напомнил, что по состоянию на 1 июля 2023 года годовые темпы роста кредитного портфеля находились на уровне 23 процентов, а на начало декабря 2023 года этот показатель уже составлял 29 процентов, пишет 56orb.ru.
Крупные банки пытаются удержать низкие ставки по ипотечным кредитам, сохраняя их на уровне, который указан в постановлении о льготной ипотеке. Уровень ключевой ставки по-прежнему высокий. При этом отсутствуют предпосылки к снижению разницы между льготной и рыночной ставками. Банки стали выставлять комиссии застройщикам, которые продают жилую недвижимость по льготной ипотеке. При этом кредитные организации отмечают, что программа является убыточной в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты. Наряду с этим девелоперы ведут борьбу против банков. Представители антимонопольной службы уже организовали проверку нескольких кредитных организаций в связи с подобными условиями. В результате этой борьбы российский ипотечный рынок может не оправиться от таких ударов.
По словам главного эксперта консалтинговой компании «Русипотека» Сергея Гордейко, правительство платит компенсацию по выданным кредитам исходя из расчета, привязанного к ставке по программе, ключевой ставке и дополнительному коэффициенту.
«Компенсация равна ключевой ставке плюс 1,5% и минус ставка по программе. Вначале было 2,5%, потом — 2%, теперь — 1,5%. По расчетам Минфина, этой компенсации должно хватать для сохранения рентабельности», — пояснил эксперт.
При этом банк должен заложить в эти расчеты возможные риски. Например, дефолты и просрочку. Причем делается это в динамике, а не на постоянных условиях. Банк России не дает никаких долгосрочных прогнозов по ставке.
Отмечается, что регулятор ужесточает требования к предоставлению займов по первоначальному взносу и предельной долговой нагрузке (ПДН). Благодаря ограничениям, вводимым Центробанком на начальном этапе, кредитный портфель должен улучшиться.
В настоящее время Банк России настаивает на том, чтобы запретить выплаты по программам субсидирования всех ипотечных кредитов, если показатель долговой нагрузки заемщика превышает 50 процентов. Самые жесткие ограничения действуют для заемщиков с ПДН 50 — 80 процентов, и особенно более 80 процентов.
Эксперты пояснили, что при таком подходе приобрести жилье в ипотеку могут только граждане с доходом значительно выше среднего, а слои населения с низким доходом лишаются возможности купить собственную жилплощадь. В то же время статистика показывает, что самыми стабильными по внесению платежей являются ипотечные кредиты, в том числе и у самой закредитованной прослойки населения.