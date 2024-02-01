Банки не хотят повышать ставку на ипотеку для россиян

Крупные банки пытаются удержать низкие ставки по ипотечным кредитам, сохраняя их на уровне, который указан в постановлении о льготной ипотеке. Уровень ключевой ставки по-прежнему высокий. При этом отсутствуют предпосылки к снижению разницы между льготной и рыночной ставками. Банки стали выставлять комиссии застройщикам, которые продают жилую недвижимость по льготной ипотеке. При этом кредитные организации отмечают, что программа является убыточной в условиях высоких рыночных ставок на жилищные кредиты. Наряду с этим девелоперы ведут борьбу против банков. Представители антимонопольной службы уже организовали проверку нескольких кредитных организаций в связи с подобными условиями. В результате этой борьбы российский ипотечный рынок может не оправиться от таких ударов.