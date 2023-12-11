В Белгородской области 18% семей не смогут накопить на взнос по ипотеке за 10 лет

Ранее аналитики подсчитали, что белгородцам приходится отдавать на платёж по ипотеке больше половины зарплаты. Вместе с тем в регионе в минувшем сентябре был пик выдачи займов на жильё. Эксперты ЦБ связали это с тем, что белгородцы боятся дальнейшего ужесточения условий по новым кредитам.