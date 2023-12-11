В Белгородской области 18% семей не смогут накопить на взнос по ипотеке за 10 лет

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
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Updated Сегодня, 07:06
4,6 года потребуется белгородцам, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. К такому выводу пришли федеральные аналитики.
С этим показателем Белгородская область заняла 22-е место. В то же время 18,8% семей в регионе не смогут накопить на первоначальный взнос за 10 лет.
При составлении рейтинга предполагалось, что семья состоит из двоих взрослых и одного ребёнка и каждый месяц откладывает половину свободных доходов на пополняемый банковский вклад.
В Центральном Черноземье быстрее белгородцев соберут деньги жители Липецкой области. Им на это потребуется 4,3 года. Липецкая область заняла в рейтинге 20-е место.
Курская область расположилась в списке на 29-й строчке. Курянам необходимо в среднем 4,9 года, чтобы собрать деньги на первоначальный взнос.
Воронежская область заняла в рейтинге 36-е место с показателем в 5,1 года. Ниже всех в списке среди регионов ЦЧР оказалась Тамбовская область — 6,6 года.
Стоит отметить, что в Центральном Черноземье именно в Белгородской области оказался самый низкий процент семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет.
В пятёрку лидеров рейтинга в РФ вошли Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО — Югра. Жителям этих регионов потребуется меньше трёх лет, чтобы собрать деньги на первоначальный взнос.
В конце рейтинга оказались Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкарская Республика. В этих регионах срок накопления на первоначальный взнос составляет от 11 лет до 14,7 года.
Ранее аналитики подсчитали, что белгородцам приходится отдавать на платёж по ипотеке больше половины зарплаты. Вместе с тем в регионе в минувшем сентябре был пик выдачи займов на жильё. Эксперты ЦБ связали это с тем, что белгородцы боятся дальнейшего ужесточения условий по новым кредитам.