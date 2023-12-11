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Дом

В Белгородской области 18% семей не смогут накопить на взнос по ипотеке за 10 лет

11 декабря 2023, 06:57
Фото: 1MI
Дом

Белгородская область стала 22-й в рейтинге по накоплению взноса ипотеки

В среднем в регионе потребуется 4,6 года, чтобы накопить на первоначальный взнос. В Центральном Черноземье быстрее соберут деньги только жители Липецкой области, следует из рейтинга РИА «Новости».

4,6 года потребуется белгородцам, чтобы накопить на первоначальный взнос по ипотеке. К такому выводу пришли федеральные аналитики.

С этим показателем Белгородская область заняла 22-е место. В то же время 18,8% семей в регионе не смогут накопить на первоначальный взнос за 10 лет.

При составлении рейтинга предполагалось, что семья состоит из двоих взрослых и одного ребёнка и каждый месяц откладывает половину свободных доходов на пополняемый банковский вклад.

В Центральном Черноземье быстрее белгородцев соберут деньги жители Липецкой области. Им на это потребуется 4,3 года. Липецкая область заняла в рейтинге 20-е место.

Курская область расположилась в списке на 29-й строчке. Курянам необходимо в среднем 4,9 года, чтобы собрать деньги на первоначальный взнос.

Воронежская область заняла в рейтинге 36-е место с показателем в 5,1 года. Ниже всех в списке среди регионов ЦЧР оказалась Тамбовская область — 6,6 года.

Стоит отметить, что в Центральном Черноземье именно в Белгородской области оказался самый низкий процент семей, которые не смогут накопить на первоначальный взнос по ипотеке за 10 лет.

В пятёрку лидеров рейтинга в РФ вошли Ямало-Ненецкий АО, Магаданская область, Ненецкий и Чукотский АО, Ханты-Мансийский АО — Югра. Жителям этих регионов потребуется меньше трёх лет, чтобы собрать деньги на первоначальный взнос.

В конце рейтинга оказались Дагестан, Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкарская Республика. В этих регионах срок накопления на первоначальный взнос составляет от 11 лет до 14,7 года.

Ранее аналитики подсчитали, что белгородцам приходится отдавать на платёж по ипотеке больше половины зарплаты. Вместе с тем в регионе в минувшем сентябре был пик выдачи займов на жильё. Эксперты ЦБ связали это с тем, что белгородцы боятся дальнейшего ужесточения условий по новым кредитам.

Опасающиеся ужесточения условий белгородцы набрали 2,3 тысячи ипотек в сентябре
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