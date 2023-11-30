На продукты и вредные привычки: житель Белгорода в среднем тратит 592 рубля в день

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
По данным стратегии, за 2022 год расходы населения на непродовольственные товары составили 53,6%, а оставшиеся 46,4% пришлись на продовольственные. Продажа потребительских товаров на душу населения составила 592 тысячи рублей, это в два раза выше, чем в 2013 году.
Больше всего белгородцы покупали продукты, напитки, в том числе алкоголь, табачные изделия, одежду и обувь. Также часть денег ушла на мебель, бытовые приборы и электронику.
Не забыла мэрия упомянуть в документе и ярмарки, которые проводят для жителей, чтобы «удовлетворить спрос в качественных товарах». Например, в Белгороде за 2022 год провели 66 праздничных и 156 ярмарок «выходного дня», где продавали продовольственные товары от местных сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств.
А мы тем временем напомним, что далеко не всегда такие ярмарки действительно удовлетворяют спрос в недорогих качественных товарах. Так, почти неделю назад губернатор заявил, что на одной из ярмарок слишком дорогие огурцы и свинина. Несмотря на то, что регион «мясная столица» — мясо в Белгороде дорогое: свинина на кости может выйти 300 рублей за килограмм. В это время, как мы уже упомянули, белгородец тратит в среднем 592 рубля в день.