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Published Сегодня, 07:40

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Пожилая женщина с кошельком

На продукты и вредные привычки: житель Белгорода в среднем тратит 592 рубля в день

30 ноября 2023, 07:40
Фото: Midjourney
Пожилая женщина с кошельком

В Белгороде посчитали ежедневные траты каждого жителя

Данные представили в новой стратегии развития областного центра на ближайшие семь лет, которую приняли в 28 ноября на горсовете.

По данным стратегии, за 2022 год расходы населения на непродовольственные товары составили 53,6%, а оставшиеся 46,4% пришлись на продовольственные. Продажа потребительских товаров на душу населения составила 592 тысячи рублей, это в два раза выше, чем в 2013 году.

Больше всего белгородцы покупали продукты, напитки, в том числе алкоголь, табачные изделия, одежду и обувь. Также часть денег ушла на мебель, бытовые приборы и электронику.

Не забыла мэрия упомянуть в документе и ярмарки, которые проводят для жителей, чтобы «удовлетворить спрос в качественных товарах». Например, в Белгороде за 2022 год провели 66 праздничных и 156 ярмарок «выходного дня», где продавали продовольственные товары от местных сельхозпроизводителей и крестьянско-фермерских хозяйств.

А мы тем временем напомним, что далеко не всегда такие ярмарки действительно удовлетворяют спрос в недорогих качественных товарах. Так, почти неделю назад губернатор заявил, что на одной из ярмарок слишком дорогие огурцы и свинина. Несмотря на то, что регион «мясная столица» — мясо в Белгороде дорогое: свинина на кости может выйти 300 рублей за килограмм. В это время, как мы уже упомянули, белгородец тратит в среднем 592 рубля в день.

На ярмарке в Белгороде продают дорогую свинину и огурцы
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#Свинина#Продукты#Новости Белгорода#Расходы#Сельхозпроизводители#Белгород#Непродовольственные товары#Продовольственные товары#Ярмарки#Екатерина Никулина#Потребительские товары#Расходы населения
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