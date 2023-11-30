На продукты и вредные привычки: житель Белгорода в среднем тратит 592 рубля в день

А мы тем временем напомним, что далеко не всегда такие ярмарки действительно удовлетворяют спрос в недорогих качественных товарах. Так, почти неделю назад губернатор заявил, что на одной из ярмарок слишком дорогие огурцы и свинина. Несмотря на то, что регион «мясная столица» — мясо в Белгороде дорогое: свинина на кости может выйти 300 рублей за килограмм. В это время, как мы уже упомянули, белгородец тратит в среднем 592 рубля в день.