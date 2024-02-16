Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:48

Published Сегодня, 10:48

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Деньги

Эксперт рассказал, с каким трудностями столкнутся россияне при получении ипотеки

16 февраля 2024, 10:48
Фото: 1MI
Деньги

Эксперт дал прогноз по ставкам на ипотеку в России на 2024 год

Россиян ждут высокие ставки и рост первоначального взноса по льготному кредитованию. Подробности рассказал изданию newia.ru исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.

По словам Ярослава Баджурака, в 2024 году ипотеки станут менее доступными. Эксперт прогнозирует, что ставки по рыночным программам будут высокими, также снизится количество потенциальных покупателей квартир из-за ограничений по льготным ипотекам, а инфляция может расти.

Ярослав Баджурак рассказал изданию, что проценты рыночной ипотеки на вторичное жильё достигли 20%, пока ЦБ борется с инфляцией высокой ключевой ставкой.

Также эксперт подчёркивает, что покупатели не будут массово брать ипотеку по таким высоким ставкам. Некоторые же планируют рефинансировать длинный по сроку кредит под более выгодный процент.

По словам Баджурака, ЦБ планирует сохранить двузначную ключевую ставку как минимум до конца года. Эксперт считает, что высокие ставки — не лучшее время для получения ипотеки.

Также сложности возникли у граждан, которые планировали брать льготную ипотеку. Всё связано с высоким первоначальным взносом — 20% по всем госпрограммам. К примеру, по самой массовой льготной ипотеке под 8% первоначальный взнос составит до 30%. Помимо этого, лимит льготного кредитования для всех регионов страны не может превышать 6 млн рублей.

Ещё один источник препятствий — заградительные требования ЦБ к кредитованию заёмщиков. У банков есть надбавки, из-за которые экономически невыгодно выдавать займы клиентам с долговой нагрузкой выше ПДН 50% и с ПВ меньше 30%.

Также, по словам эксперта, может стать больше отказов по ипотечным заявкам. ЦБ обратился к депутатам с инициативой ввести закон, который разрешит регулятору устанавливать банкам лимиты по кредиту для проблемных ипотечников. Ситуация будет схожа с порядком выдачи потребительских кредитов.

Несмотря на это, россияне продолжат брать ипотеку по льготной программе. Семейная ипотека под 6% и льготная под 8% продолжают действовать до 1 июля текущего года. Также россияне продолжат брать займы на покупку вторички, чтобы, к примеру, внести доплату за жильё большей площади.

«Семейную ипотеку» ждёт реформа? Эксперты предложили внести изменения в программу
Узнать подробнее
Читайте также:
«Семейную ипотеку» ждёт реформа? Эксперты предложили внести изменения в программуОткладываем и экономим: как накопить денег на первоначальный взнос по ипотеке?Банки не хотят повышать ставку на ипотеку для россиян
#Экономика#Ипотека#Ставки#Белгород#Алина Харина#Льготная ипотека
Подпишитесь
Халаимов — не жертва? Что происходит с туристическим бизнесом в Белгородской области
Сегодня, 13:44
Удачное место? Статистика по королевским двойням в Белгороде оказалась неожиданной
Сегодня, 12:51
Мэр Демидов: Дистанционное обучение приведёт к оттоку детей из Белгорода
Сегодня, 13:56
Белгородцы после трагедии 15 февраля изменили своё решение об обучении детей
Сегодня, 14:35
«Она просто не успела сесть в авто»: Гладков рассказал подробности гибели белгородки
Сегодня, 13:11
Белгородцы узнали о предвыборной программе кандидата в президенты Даванкова
Сегодня, 06:22