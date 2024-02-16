Эксперт рассказал, с каким трудностями столкнутся россияне при получении ипотеки

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
По словам Ярослава Баджурака, в 2024 году ипотеки станут менее доступными. Эксперт прогнозирует, что ставки по рыночным программам будут высокими, также снизится количество потенциальных покупателей квартир из-за ограничений по льготным ипотекам, а инфляция может расти.
Ярослав Баджурак рассказал изданию, что проценты рыночной ипотеки на вторичное жильё достигли 20%, пока ЦБ борется с инфляцией высокой ключевой ставкой.
Также эксперт подчёркивает, что покупатели не будут массово брать ипотеку по таким высоким ставкам. Некоторые же планируют рефинансировать длинный по сроку кредит под более выгодный процент.
По словам Баджурака, ЦБ планирует сохранить двузначную ключевую ставку как минимум до конца года. Эксперт считает, что высокие ставки — не лучшее время для получения ипотеки.
Также сложности возникли у граждан, которые планировали брать льготную ипотеку. Всё связано с высоким первоначальным взносом — 20% по всем госпрограммам. К примеру, по самой массовой льготной ипотеке под 8% первоначальный взнос составит до 30%. Помимо этого, лимит льготного кредитования для всех регионов страны не может превышать 6 млн рублей.
Ещё один источник препятствий — заградительные требования ЦБ к кредитованию заёмщиков. У банков есть надбавки, из-за которые экономически невыгодно выдавать займы клиентам с долговой нагрузкой выше ПДН 50% и с ПВ меньше 30%.
Также, по словам эксперта, может стать больше отказов по ипотечным заявкам. ЦБ обратился к депутатам с инициативой ввести закон, который разрешит регулятору устанавливать банкам лимиты по кредиту для проблемных ипотечников. Ситуация будет схожа с порядком выдачи потребительских кредитов.
Несмотря на это, россияне продолжат брать ипотеку по льготной программе. Семейная ипотека под 6% и льготная под 8% продолжают действовать до 1 июля текущего года. Также россияне продолжат брать займы на покупку вторички, чтобы, к примеру, внести доплату за жильё большей площади.