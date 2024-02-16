Эксперт рассказал, с каким трудностями столкнутся россияне при получении ипотеки

Также сложности возникли у граждан, которые планировали брать льготную ипотеку. Всё связано с высоким первоначальным взносом — 20% по всем госпрограммам. К примеру, по самой массовой льготной ипотеке под 8% первоначальный взнос составит до 30%. Помимо этого, лимит льготного кредитования для всех регионов страны не может превышать 6 млн рублей.