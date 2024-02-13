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Квартиры

«Семейную ипотеку» ждёт реформа? Эксперты предложили внести изменения в программу

13 февраля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Квартиры

Белгородцам рассказали, какие изменения могут произойти в «семейной ипотеке»

По мнению специалистов в сфере недвижимости, многим ипотечным программам нужна реформа. В их число входит и семейная ипотека. Что должно в ней измениться, рассказали журналисты newia.ru.
Сюжет
Ипотека

Президент России Владимир Путин заявил, что «семейную ипотеку» следует продлить после 1 июля 2024 года. Предложено оставить первоначальный взнос на прежнем уровне (20%) и продлить программу субсидий для многодетных детей для погашения ипотеки (450 тыс. рублей).

В настоящий момент профильные ведомства готовят предложения, которые поменяют некоторые правила пользования данной программой. Так, например, в ДОМ.РФ предлагают ещё больше снижать процент по ипотеке при приобретении квартиры большого размера. Управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова считает, что из-за высокой стоимости семьи с маленькими детьми вынуждены отдавать предпочтение малометражным квартирам-студиям и однокомнатным квартирам.

Руководитель комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов предлагает возможность повторного использования «семейной ипотекой» при рождении ещё одного ребёнка. Эксперт также уверен, что сделать программу более привлекательной можно благодаря введению дополнительных налоговых вычетов по ипотеке.

Член комитета Российской гильдии риелторов (РГР) по ипотеке Оксана Панова предлагает продлить возраст для детей-инвалидов на очном обучении до 23 лет и распространить «семейную ипотеку» на вторичный рынок жилья. А исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина предложила сделать плавающую ставку для семейной программы: чем больше в семье детей, тем ниже процент по ипотеке.

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#Общество#Белгородская область#Ипотека#Белгород#Семейная ипотека#Александра Склярова
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