«Семейную ипотеку» ждёт реформа? Эксперты предложили внести изменения в программу

Член комитета Российской гильдии риелторов (РГР) по ипотеке Оксана Панова предлагает продлить возраст для детей-инвалидов на очном обучении до 23 лет и распространить «семейную ипотеку» на вторичный рынок жилья. А исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина предложила сделать плавающую ставку для семейной программы: чем больше в семье детей, тем ниже процент по ипотеке.