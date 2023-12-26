Ипотека для участников СВО как способ переехать в Белгородскую область

Согласно законопроекту, для этого расширяется список категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. Теперь туда входят граждане, принимавшие или принимающие участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей в составе ВС РФ или заключившие контракт с Министерством обороны РФ. Однако — не ранее 24 февраля 2022 года.