Ипотека для участников СВО как способ переехать в Белгородскую область

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Так, депутаты облдумы приняли предложения касающиеся предоставления ипотеки для участников СВО, которые облегчат процедуру и её исполнение.
С 1 января 2024 года военнослужащим, участвовавшим либо участвующим в СВО, будет предоставляться мера поддержки в виде ежемесячной субсидии на возмещение ипотечных затрат в размере 6% годовых на остаток задолженности. Предварительная продолжительность поддержки — 5 лет.
На 2024 год для этих целей в бюджете Белгородской области предусмотрено 50 миллионов рублей. Денежные средства пока рассчитаны на 139 человек. Если мера будет пользоваться спросом, то бюджет соответственно увеличат.
Согласно законопроекту, для этого расширяется список категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования. Теперь туда входят граждане, принимавшие или принимающие участие в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей в составе ВС РФ или заключившие контракт с Министерством обороны РФ. Однако — не ранее 24 февраля 2022 года.
Ещё одно условие — гражданин данной категории должен постоянно проживать на территории РФ, а также «не являться собственниками жилых помещений либо супругами собственников жилых помещений».
Как пояснили на заседании облдумы, подобное решение поможет привлечь на постоянное место жительства в Белгородскую область военнослужащих из других регионов, т.к мера поддержки не предусматривает критерий в виде постоянной регистрации на территории региона.