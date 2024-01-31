Белгородец продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл деньги мошенникам

Староосколец ипотеку на тот момент ещё не погасил, поэтому для оформления сделки ему потребовался месяц. В итоге долг перед банком выплатил новый покупатель, остальную сумму, полученную при продаже квартиры, мужчина перевёл на счета мошенников. Помимо этого, потерпевший взял в кредит более 700 тыс. рублей. Причиной займа в банке мужчина назвал предстоящий ремонт. Деньги с кредита, а также личные сбережения в размере 80 тыс. рублей он тоже перечислил злоумышленникам.