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Posted Сегодня, 13:53

Published Сегодня, 13:53

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Мошенник

Белгородец продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл деньги мошенникам

31 января 2024, 13:53
Фото: Изображение Midjourney
Мошенник
«Сотрудники службы безопасности банка» сообщили мужчине, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит и продать его квартиру. Белгородцу посоветовали взять «встречный кредит» и выставить жильё на продажу. Аферистам он перевёл почти 2 млн рублей, сообщает УМВД России по региону.

В декабре прошлого года с 37-летним жителем Старого Оскола связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками «службы безопасности банка». Мужчине сообщили, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит, а также продать его квартиру. Чтобы помешать этому, мошенники предложили белгородцу взять «встречные кредиты» и выставить жильё на продажу. Аферисты пообещали, что квартиру выкупят и вернут.

Староосколец ипотеку на тот момент ещё не погасил, поэтому для оформления сделки ему потребовался месяц. В итоге долг перед банком выплатил новый покупатель, остальную сумму, полученную при продаже квартиры, мужчина перевёл на счета мошенников. Помимо этого, потерпевший взял в кредит более 700 тыс. рублей. Причиной займа в банке мужчина назвал предстоящий ремонт. Деньги с кредита, а также личные сбережения в размере 80 тыс. рублей он тоже перечислил злоумышленникам.

Аферисты убедили белгородца, что переводы нужны для страховки и последующего возвращения денег. Они также заверили, что все банковские счета мужчины взломаны и на них нельзя хранить деньги. В целом за всё время житель региона перевёл мошенникам около 2 млн рублей.

Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дело по статье о мошенничестве.

Оказалось, не начальница: староосколец потерял несколько миллионов из-за мошенников
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#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Кредит#Мошенники#Новости Старого Оскола#Белгород#Алина Харина
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