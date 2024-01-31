Белгородец продал купленную в ипотеку квартиру и перевёл деньги мошенникам

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
В декабре прошлого года с 37-летним жителем Старого Оскола связались злоумышленники, представившиеся сотрудниками «службы безопасности банка». Мужчине сообщили, что неизвестные пытаются оформить на его имя кредит, а также продать его квартиру. Чтобы помешать этому, мошенники предложили белгородцу взять «встречные кредиты» и выставить жильё на продажу. Аферисты пообещали, что квартиру выкупят и вернут.
Староосколец ипотеку на тот момент ещё не погасил, поэтому для оформления сделки ему потребовался месяц. В итоге долг перед банком выплатил новый покупатель, остальную сумму, полученную при продаже квартиры, мужчина перевёл на счета мошенников. Помимо этого, потерпевший взял в кредит более 700 тыс. рублей. Причиной займа в банке мужчина назвал предстоящий ремонт. Деньги с кредита, а также личные сбережения в размере 80 тыс. рублей он тоже перечислил злоумышленникам.
Аферисты убедили белгородца, что переводы нужны для страховки и последующего возвращения денег. Они также заверили, что все банковские счета мужчины взломаны и на них нельзя хранить деньги. В целом за всё время житель региона перевёл мошенникам около 2 млн рублей.
Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дело по статье о мошенничестве.