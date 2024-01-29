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Published Сегодня, 15:17

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Updated Сегодня, 15:17

Мошенники

Белгородку два раза подряд обманули одни и те же мошенники

29 января 2024, 15:17
Фото: Midjourney
Мошенники

Жительница Старого Оскола потеряла более 600 тыс. рублей из-за мошенников

Аферисты несколько раз звонили жительнице Старого Оскола: в первый раз представились сотрудниками оператора сотовой связи, во второй — работниками правоохранительных органов. Это помогло неизвестным похитить у женщины 610 тыс. рублей. Подробности сообщили в УМВД Старооскольского округа.

Злоумышленники связались с 43-летней жительницей Старого Оскола под видом представителей сотового оператора. Они сообщили женщине о якобы истекающем сроке договора на использование сим-карты и попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Выполнив всё, о чём её попросили, жительница дала мошенникам доступ к своему кабинету на портале «Госуслуги».

После этого те же аферисты вновь позвонили белгородке, но представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили о взломе и попытках неизвестных оформить на неё кредит. Женщина поверила и оформила так называемые встречные кредиты, которые якобы должны были помешать мошенникам. Всего на «безопасные счета» жительница региона перевела 610 тыс. рублей.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счёта» — до шести лет тюрьмы). Полицейские устанавливают личности виновных.

Белгородец взял кредит, чтобы помешать мошенникам, но лишился 1 млн рублей
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#Белгородская область#Старый Оскол#Мошенничество#Мошенник#Новости Старого Оскола#Сотовые операторы#Александра Склярова
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