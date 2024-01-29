Белгородку два раза подряд обманули одни и те же мошенники

После этого те же аферисты вновь позвонили белгородке, но представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили о взломе и попытках неизвестных оформить на неё кредит. Женщина поверила и оформила так называемые встречные кредиты, которые якобы должны были помешать мошенникам. Всего на «безопасные счета» жительница региона перевела 610 тыс. рублей.