Белгородку два раза подряд обманули одни и те же мошенники

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Злоумышленники связались с 43-летней жительницей Старого Оскола под видом представителей сотового оператора. Они сообщили женщине о якобы истекающем сроке договора на использование сим-карты и попросили продиктовать код из СМС-сообщения. Выполнив всё, о чём её попросили, жительница дала мошенникам доступ к своему кабинету на портале «Госуслуги».
После этого те же аферисты вновь позвонили белгородке, но представились уже сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили о взломе и попытках неизвестных оформить на неё кредит. Женщина поверила и оформила так называемые встречные кредиты, которые якобы должны были помешать мошенникам. Всего на «безопасные счета» жительница региона перевела 610 тыс. рублей.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с банковского счёта» — до шести лет тюрьмы). Полицейские устанавливают личности виновных.