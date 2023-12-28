Как белгородцам отличить настоящего адвоката от мошенника?

Аферисты будут подгонять белгородцев в оформлении договора, чтобы клиенты не успели прочитать текст. А после попросят подписать акт выполненных работ, который говорит о том, что заказчик выполнил всю работу, и клиент не имеет претензий. В случае если жители подписали договор, а фирма обещание не выполнила, обжаловать некачественное оказание услуг можно только в суде.