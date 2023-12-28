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Posted Сегодня, 12:39

Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Пенсионерка

Как белгородцам отличить настоящего адвоката от мошенника?

28 декабря 2023, 12:39
Фото: Midjourney
Пенсионерка

Белгородцам рассказали, как не попасться на удочку адвоката-мошенника

О новом способе мошенничества рассказали в региональном минюсте. Специалисты поделились информацией, как распознать аферистов и не попасть в их сети.

Управление Минюста России по Белгородской области предупреждает жителей об увеличении количества мошенничеств в сфере оказания юридических услуг. По словам экспертов, белгородцы не должны доверять адвокатам, которые по телефону будут называть стоимость услуг в рамках ведения конкретного дела, а также если договор заключает предприниматель, а не адвокат.

Существует вероятность, что компания назовёт себя адвокатской, а не юридической, и будет скрывать информацию об организации, реквизитах, адресе и фамилии руководителя. Кроме этого, мошенники могут обещать жителям 100%-ный результат.

Аферисты будут подгонять белгородцев в оформлении договора, чтобы клиенты не успели прочитать текст. А после попросят подписать акт выполненных работ, который говорит о том, что заказчик выполнил всю работу, и клиент не имеет претензий. В случае если жители подписали договор, а фирма обещание не выполнила, обжаловать некачественное оказание услуг можно только в суде.

Белгородцам напомнили, что юристы берутся за дело только после тщательного изучения, они рассказывают о планах дальнейшей работы, а также могут предъявить удостоверение адвоката. Проверить его можно на официальном сайте Минюста России.

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#Белгородская область#Мошенничество#Мошенники#Белгород#Адвокат#Александра Склярова
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