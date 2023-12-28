Как белгородцам отличить настоящего адвоката от мошенника?

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
Управление Минюста России по Белгородской области предупреждает жителей об увеличении количества мошенничеств в сфере оказания юридических услуг. По словам экспертов, белгородцы не должны доверять адвокатам, которые по телефону будут называть стоимость услуг в рамках ведения конкретного дела, а также если договор заключает предприниматель, а не адвокат.
Существует вероятность, что компания назовёт себя адвокатской, а не юридической, и будет скрывать информацию об организации, реквизитах, адресе и фамилии руководителя. Кроме этого, мошенники могут обещать жителям 100%-ный результат.
Аферисты будут подгонять белгородцев в оформлении договора, чтобы клиенты не успели прочитать текст. А после попросят подписать акт выполненных работ, который говорит о том, что заказчик выполнил всю работу, и клиент не имеет претензий. В случае если жители подписали договор, а фирма обещание не выполнила, обжаловать некачественное оказание услуг можно только в суде.
Белгородцам напомнили, что юристы берутся за дело только после тщательного изучения, они рассказывают о планах дальнейшей работы, а также могут предъявить удостоверение адвоката. Проверить его можно на официальном сайте Минюста России.