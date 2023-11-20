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Published Сегодня, 12:31

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Полиция

Находящегося в розыске белгородца поймали во время раздачи памяток о мошенниках

20 ноября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Полиция

Под Белгородом задержали мужчину в федеральном розыске

Когда полицейские раздавали листовки, осуждённый сильно нервничал. Сейчас мужчину передали инициатору розыска, сообщили в региональном УМВД.

В Строителе поймали находящегося в федеральном розыске мужчину. Произошло это во время раздачи листовок о мошенниках. Возле одного из магазинов полицейские заметили, что мужчина сильно нервничал.

Правоохранители установили, что 46-летний мужчина находится в федеральном розыске. Его уже задержали. Мужчину передали организатору розыска.

Известно, что он избегал назначенных ему обязательных работ. Помимо этого, он не выполнял установленные судом ограничения.

Напомним, что в Белгороде за три месяца работы системы «Безопасный город» с помощью камер удалось найти пятерых человек, находившихся в федеральном розыске. Их задержали.

В Белгороде задержали пятерых находящихся в федеральном розыске людей. Помогли камеры
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