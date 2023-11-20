Находящегося в розыске белгородца поймали во время раздачи памяток о мошенниках

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В Строителе поймали находящегося в федеральном розыске мужчину. Произошло это во время раздачи листовок о мошенниках. Возле одного из магазинов полицейские заметили, что мужчина сильно нервничал.
Правоохранители установили, что 46-летний мужчина находится в федеральном розыске. Его уже задержали. Мужчину передали организатору розыска.
Известно, что он избегал назначенных ему обязательных работ. Помимо этого, он не выполнял установленные судом ограничения.
Напомним, что в Белгороде за три месяца работы системы «Безопасный город» с помощью камер удалось найти пятерых человек, находившихся в федеральном розыске. Их задержали.