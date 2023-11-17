Белгородка пожаловалась Гладкову на мошенника, который писал ей под видом чиновника

Во время вечернего эфира женщина сообщила Вячеславу Гладкову, что намерена обратиться в прокуратуру: «Мало того, что не решил мой вопрос, а пытался ввести меня в заблуждение, так ещё начал мне угрожать уголовным делом и сроком колонии за то, что я сказала, что перешлю эту переписку вам. Как вы считаете, это нормально? Пока мой муж защищает нашу страну, такие вот чиновники… Я пишу жалобу в прокуратуру».