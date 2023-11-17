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Белгородка пожаловалась Гладкову на мошенника, который писал ей под видом чиновника

Белгородка пожаловалась Гладкову на мошенника, который писал ей под видом чиновника

17 ноября 2023, 16:54
Фото: Midjourney
Белгородке поступали сообщения от якобы сотрудника администрации. Мошенник сообщил о повышении цен на ремонт и угрожал отключить подъезд от коммунальных услуг в случае отказа от уплаты.

Белгородка рассказала губернатору, что ей написал якобы сотрудник администрации Дмитрий Самойлов. Мошенник сообщил о повышении цен на ежемесячный ремонт. В случае отказала от уплаты пригрозил отключить весь подъезд от коммунальных услуг.

Во время вечернего эфира женщина сообщила Вячеславу Гладкову, что намерена обратиться в прокуратуру: «Мало того, что не решил мой вопрос, а пытался ввести меня в заблуждение, так ещё начал мне угрожать уголовным делом и сроком колонии за то, что я сказала, что перешлю эту переписку вам. Как вы считаете, это нормально? Пока мой муж защищает нашу страну, такие вот чиновники… Я пишу жалобу в прокуратуру».

Губернатор сообщил женщине, что в правительстве области и в администрации Белгорода сотрудника Дмитрия Самойлова нет.

По нашими данным, это враги пишут, вводят в заблуждение, создают конфликты для того, чтобы испортить настроение людям, чтобы попытаться создать недовольство в отношении власти. Поэтому требую от своих подчинённых, чтобы даже в соцсетях писали под своими собственными именами, как и сам делаю. Не доверяйте тем, кого вы не знаете, проверяйте информацию.
Вячеслав Гладков

Глава региона также поддержал решение белгородки обратиться в прокуратуру: «Прокуратура предпримет меры, чтобы найти этого человека».

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