Обман под Новый год: мошенники активизируются в предпраздничный период

Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В период подготовки к новогодним праздникам возрастает шанс попасться на аферистов. Белгородцев обманывают при покупке подарков и ёлок, при бронировании отелей и при приобретении путёвок.
Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Егор Великоречин рассказал, что с декабря 2022 года по январь 2023 года белгородцы пять раз отдали деньги аферистам за путёвки и 38 раз — за покупку новогодней атрибутики и подарков.
Мошенники также пользуются доверчивостью белгородцев перед праздниками и звонят им под видом сотрудников банка и полиции, сообщая о подозрительных операциях по банковскому счёту. В текущем году жители региона не раз попадались на такой обман: в общей сложности они перевели аферистам более 903 млн рублей.