Обман под Новый год: мошенники активизируются в предпраздничный период

Белгородцев предупреждают о предновогоднем мошенничестве

В преддверии Нового года мошенники активнее обманывают белгородцев не только по телефону, но и через интернет. Для этого они предлагают жителям купить подарки или новогодние украшения, а затем крадут их деньги с банковского счёта. Обо всех случаях мошенничества рассказали в региональном УМВД.