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Posted Сегодня, 12:53

Published Сегодня, 12:53

Modified Сегодня, 12:55

Updated Сегодня, 12:55

Новый год

Обман под Новый год: мошенники активизируются в предпраздничный период

1 декабря 2023, 12:53
Фото: 1MI
Новый год

Белгородцев предупреждают о предновогоднем мошенничестве

В преддверии Нового года мошенники активнее обманывают белгородцев не только по телефону, но и через интернет. Для этого они предлагают жителям купить подарки или новогодние украшения, а затем крадут их деньги с банковского счёта. Обо всех случаях мошенничества рассказали в региональном УМВД.

В период подготовки к новогодним праздникам возрастает шанс попасться на аферистов. Белгородцев обманывают при покупке подарков и ёлок, при бронировании отелей и при приобретении путёвок.

Начальник отдела по борьбе с киберпреступностью Егор Великоречин рассказал, что с декабря 2022 года по январь 2023 года белгородцы пять раз отдали деньги аферистам за путёвки и 38 раз — за покупку новогодней атрибутики и подарков.

Мошенники также пользуются доверчивостью белгородцев перед праздниками и звонят им под видом сотрудников банка и полиции, сообщая о подозрительных операциях по банковскому счёту. В текущем году жители региона не раз попадались на такой обман: в общей сложности они перевели аферистам более 903 млн рублей.

Находящегося в розыске белгородца поймали во время раздачи памяток о мошенниках
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#Белгородская область#Мошенничество#Мошенники#Новогодние праздники#Белгород#Александра Склярова
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