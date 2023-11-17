«Мэрия» угрожает белгородцам? Мошенники представляются сотрудниками администрации

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Белгородка решила узнать у власти, почему ей в личных сообщениях угрожают «сотрудники мэрии». В качестве доказательства своих слов жительница опубликовала скриншоты переписки.
Некий Дмитрий Самойлов представляется начальником отдела по работе с гражданами департамента городского хозяйства Белгорода и пишет в соцсетях жителям города. В переписке мужчина сообщил, что цена на ремонт подъезда будет выше, чем сейчас, и составит 1200 рублей в месяц.
Девушка отказалась платить за ремонт. Ей ответили, что в таком случае отключат подъезд от коммунальных услуг.
С чего вдруг мне отключат воду, свет и газ, если я плачу за них? Что за новые правила? Мы все против ремонта подъездов за 500₽ в месяц, а мне администрация угрожает!
написала возмущённая жительница
На обращение жительницы ответили в управлении региональной безопасности. Ей сообщили, что некий Дмитрий Самойлов не значится в штате правительства Белгородской области.
Белгородцам напомнили, что доверять пустым или личным аккаунтам не стоит: официальная информация публикуется на верифицированных страницах органов власти.
Приведём недавние примеры, когда пользователей социальных сетей пытались ввести в заблуждение: пользователь под именем «Леонид Иванов», выдавая себя за чиновника, ответил женщине в личные сообщения на её претензию о том, что вход в укрытие на одной из улиц областного центра завален мусором. Мошенник заявил, что места с укрытиями заработают только «в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием». А на ситуацию с незавершённым ремонтом дорожного покрытия у УСК Светланы Хоркиной, он ответил, что сроки работ по восстановлению перенесены из-за нехватки средств. Проблему с недостатком в аптеках антибиотиков для детей лжечиновник объяснил передачей антибиотиков и жаропонижающих препаратов военнослужащим РФ. Конечно же, эта информация является фейком, аккаунт был своевременно заблокирован.
управление региональной безопасности
Сам же Дмитрий Самойлов объявился и тут: он сообщил, что заблокировать его аккаунт не смогли. Неизвестный пообещал вернуться к белгородцам с новыми «подарками» к Новому году.
Напомним, что ещё один фейковый чиновник со страницы некого Владислава Курпатова обещал белгородцам открыть убежища после «обстрела ядерным оружием».