«Мэрия» угрожает белгородцам? Мошенники представляются сотрудниками администрации

Мошенники под маской чиновников пишут в соцсетях белгородцам

Инцидент произошёл с одной из местных жительниц. Женщине в соцсети поступило сообщение якобы от сотрудника администрации, который сообщил ей о повышении цен на ежемесячный ремонт. В случае отказа от уплаты ей пригрозили отключить весь подъезд от коммунальных услуг.

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