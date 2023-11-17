Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:09

Published Сегодня, 08:09

Modified Сегодня, 08:11

Updated Сегодня, 08:11

Мошенник

«Мэрия» угрожает белгородцам? Мошенники представляются сотрудниками администрации

17 ноября 2023, 08:09
Фото: Midjourney
Мошенник

Мошенники под маской чиновников пишут в соцсетях белгородцам

Инцидент произошёл с одной из местных жительниц. Женщине в соцсети поступило сообщение якобы от сотрудника администрации, который сообщил ей о повышении цен на ежемесячный ремонт. В случае отказа от уплаты ей пригрозили отключить весь подъезд от коммунальных услуг.

Белгородка решила узнать у власти, почему ей в личных сообщениях угрожают «сотрудники мэрии». В качестве доказательства своих слов жительница опубликовала скриншоты переписки.

Некий Дмитрий Самойлов представляется начальником отдела по работе с гражданами департамента городского хозяйства Белгорода и пишет в соцсетях жителям города. В переписке мужчина сообщил, что цена на ремонт подъезда будет выше, чем сейчас, и составит 1200 рублей в месяц.

Переписка белгородки с мошенникомПереписка белгородки с мошенником
Переписка белгородки с мошенникомПереписка белгородки с мошенником
Переписка белгородки с мошенником
Фото: комментарии губернатора

Девушка отказалась платить за ремонт. Ей ответили, что в таком случае отключат подъезд от коммунальных услуг.

С чего вдруг мне отключат воду, свет и газ, если я плачу за них? Что за новые правила? Мы все против ремонта подъездов за 500₽ в месяц, а мне администрация угрожает!
написала возмущённая жительница

На обращение жительницы ответили в управлении региональной безопасности. Ей сообщили, что некий Дмитрий Самойлов не значится в штате правительства Белгородской области.

Белгородцам напомнили, что доверять пустым или личным аккаунтам не стоит: официальная информация публикуется на верифицированных страницах органов власти.

Приведём недавние примеры, когда пользователей социальных сетей пытались ввести в заблуждение: пользователь под именем «Леонид Иванов», выдавая себя за чиновника, ответил женщине в личные сообщения на её претензию о том, что вход в укрытие на одной из улиц областного центра завален мусором. Мошенник заявил, что места с укрытиями заработают только «в случае обстрела крупногаубичным либо ядерным оружием». А на ситуацию с незавершённым ремонтом дорожного покрытия у УСК Светланы Хоркиной, он ответил, что сроки работ по восстановлению перенесены из-за нехватки средств. Проблему с недостатком в аптеках антибиотиков для детей лжечиновник объяснил передачей антибиотиков и жаропонижающих препаратов военнослужащим РФ. Конечно же, эта информация является фейком, аккаунт был своевременно заблокирован.
управление региональной безопасности

Сам же Дмитрий Самойлов объявился и тут: он сообщил, что заблокировать его аккаунт не смогли. Неизвестный пообещал вернуться к белгородцам с новыми «подарками» к Новому году.

Напомним, что ещё один фейковый чиновник со страницы некого Владислава Курпатова обещал белгородцам открыть убежища после «обстрела ядерным оружием».

Ответ мошенникаОтвет мошенника
Ответ управления регбезопасностиОтвет управления регбезопасности
Ответ мошенника
Фото: комментарии губернатора
Фейковый чиновник обещал открыть убежища в Белгороде после «обстрела ядерным оружием»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцев пытаются напугать фейком о потерявших память военных«Не поддавайтесь»: замгубернатора Белгородской области пояснил видео фейк-электриковНовый фейк: укрытие в доме Белгорода «захватили» бомжи, одна из них беременная
#Белгородская область#Мошенник#Новости Белгорода#Белгород#Фейк#Александра Склярова#Фейковый чиновник
Подпишитесь
Теплосети и протесты белгородцев: «Мистер Бургер» растёт, но порой с проблемами
Сегодня, 07:34
Белгородэнерго призывает водителей спецтехники к осторожности в охранных зонах ЛЭП
Сегодня, 09:38
Белгородцы боятся повторения астраханской трагедии из-за проблем с канализацией
Сегодня, 08:32
Вечный «Потапыч»: как в Белгороде за десять лет изменилось почти всё, кроме пиццерий
Сегодня, 04:21
На вес золота: как изменилась цена на куриное мясо от «Черкизово» и других брендов
Сегодня, 09:14
Сколько белгородцев обращается к властям по поводу запрета абортов?
Сегодня, 09:27