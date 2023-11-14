Белгородец по вине мошенников остался без секса и без денег

Вскоре парню перезвонили и сообщили, что нужно ещё оплатить страховку. Выдвигать новые требования аферисты не прекратили. Сумма постоянно росла. Белгородец отправил злоумышленникам более 250 тыс. рублей. Когда житель региона понял, что его обманули, он обратился в полицию.