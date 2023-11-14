Белгородец по вине мошенников остался без секса и без денег

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Белгородец попался на удочку мошенников и остался без интим-услуг и 250 тыс. рублей. 26-летний потерпевший обратился в дежурную часть и рассказал, что стал жертвой аферистов.
Житель Белгорода решил воспользоваться интимными услугами. В интернете он нашёл подходящее объявление. В мессенджере молодой человек договорился о встрече. После разговора с якобы администратором сайта потерпевший перевёл аферистам 12 тыс. рублей.
Вскоре парню перезвонили и сообщили, что нужно ещё оплатить страховку. Выдвигать новые требования аферисты не прекратили. Сумма постоянно росла. Белгородец отправил злоумышленникам более 250 тыс. рублей. Когда житель региона понял, что его обманули, он обратился в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело из-за мошенничества. За это аферистам может грозить до шести лет колонии.