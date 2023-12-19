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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Мошенники

Оказалось, не начальница: староосколец потерял несколько миллионов из-за мошенников

19 декабря 2023, 13:09
Фото: 1MI
Мошенники

Житель Белгородской области перевёл аферистам более 5 млн рублей

Мошенники написали жителю Старого Оскола от лица его начальницы. Злоумышленники сообщили мужчине о якобы утечке данных и обманом забрали у него более 5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, рассказали в региональном УМВД.

Житель Старого Оскола потерял более 5 млн рублей из-за действий мошенников. Последние создали фейковый аккаунт его начальницы и выманили у потерпевшего крупную сумму денег.

65-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что аферисты от лица его руководства предупредили о якобы предстоящем звонке от правоохранителей. Старооскольцу сообщили, что в компании произошла утечка данных. Его убедили взять кредиты и перевести их на «резервный счёт».

По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.

Напомним, ранее белгородка осталась без квартиры и без 15 млн рублей из-за «сотрудников МФЦ». Женщина продала жильё и перевела вырученные деньги мошенникам. Её убедили в том, что её квартиру якобы пытаются продать аферисты.

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#Белгородская область#Старый Оскол#Уголовное дело#Полиция#Мошенники#Новости Старого Оскола#Наталья Корявых
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