Оказалось, не начальница: староосколец потерял несколько миллионов из-за мошенников

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Житель Старого Оскола потерял более 5 млн рублей из-за действий мошенников. Последние создали фейковый аккаунт его начальницы и выманили у потерпевшего крупную сумму денег.
65-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что аферисты от лица его руководства предупредили о якобы предстоящем звонке от правоохранителей. Старооскольцу сообщили, что в компании произошла утечка данных. Его убедили взять кредиты и перевести их на «резервный счёт».
По данному факту возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.
Напомним, ранее белгородка осталась без квартиры и без 15 млн рублей из-за «сотрудников МФЦ». Женщина продала жильё и перевела вырученные деньги мошенникам. Её убедили в том, что её квартиру якобы пытаются продать аферисты.