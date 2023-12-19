Оказалось, не начальница: староосколец потерял несколько миллионов из-за мошенников

65-летний мужчина обратился в полицию. Он рассказал, что аферисты от лица его руководства предупредили о якобы предстоящем звонке от правоохранителей. Старооскольцу сообщили, что в компании произошла утечка данных. Его убедили взять кредиты и перевести их на «резервный счёт».