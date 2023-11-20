Белгородка осталась без квартиры и без 15 млн рублей из-за «сотрудников МФЦ»

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
57-летней жительнице Белгорода позвонили неизвестные люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности МФЦ и правоохранительных органов. Ей сообщили, что аферисты оформляют незаконную сделку по продаже имущества женщины, поэтому ей якобы необходимо самой продать свою квартиру. Все полученные за продажу жилья деньги, а также остальные накопления, её попросили перевести на «безопасные счета».
Однако позвонившие ей люди оказались мошенниками. Они украли у доверившейся им белгородки более 15 млн рублей.
По факту произошедшего преступления сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент полиция устанавливает личности злоумышленников.
Напомним, что белгородцы практически ежедневно попадаются на удочку мошенников. Так, житель Валуйского округа захотел заработать на бирже, но стал жертвой аферистов. В общей сумме он перевёл злоумышленникам более 3 млн рублей.