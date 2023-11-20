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Мошенник

Белгородка осталась без квартиры и без 15 млн рублей из-за «сотрудников МФЦ»

20 ноября 2023, 09:16
Фото: Midjourney
Мошенник

Белгородка продала квартиру и перевела деньги аферистам

Происшествие случилось с жительницей Белгорода. 57-летней женщине неизвестные сообщили о намерении мошенников продать её квартиру, поэтому та сама продала жильё и перевела деньги позвонившим, которые и оказались теми самыми аферистами. Подробности рассказали в региональном УМВД.

57-летней жительнице Белгорода позвонили неизвестные люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности МФЦ и правоохранительных органов. Ей сообщили, что аферисты оформляют незаконную сделку по продаже имущества женщины, поэтому ей якобы необходимо самой продать свою квартиру. Все полученные за продажу жилья деньги, а также остальные накопления, её попросили перевести на «безопасные счета».

Однако позвонившие ей люди оказались мошенниками. Они украли у доверившейся им белгородки более 15 млн рублей.

По факту произошедшего преступления сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящий момент полиция устанавливает личности злоумышленников.

Напомним, что белгородцы практически ежедневно попадаются на удочку мошенников. Так, житель Валуйского округа захотел заработать на бирже, но стал жертвой аферистов. В общей сумме он перевёл злоумышленникам более 3 млн рублей.

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#Белгородская область#Мошенничество#Квартира#Мошенник#Новости Белгорода#МФЦ#Белгород#Александра Склярова
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