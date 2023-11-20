Белгородка осталась без квартиры и без 15 млн рублей из-за «сотрудников МФЦ»

57-летней жительнице Белгорода позвонили неизвестные люди, представившиеся сотрудниками службы безопасности МФЦ и правоохранительных органов. Ей сообщили, что аферисты оформляют незаконную сделку по продаже имущества женщины, поэтому ей якобы необходимо самой продать свою квартиру. Все полученные за продажу жилья деньги, а также остальные накопления, её попросили перевести на «безопасные счета».