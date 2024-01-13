Следы замёл надёжно: мошенник из Воронежа обманул губкинских фермеров на 18 миллионов

В 2019 году злоумышленник из Воронежа заказал у трёх аграриев 900 тонн сои от имени коммерческой организации. Дальше договорился с фермерами об отсрочке платежа, подделал расписки о передаче денег, и обманом получил подписи поставщиков. Всё это мужчина сделал для того, чтобы избежать уголовного наказания.