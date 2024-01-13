Следы замёл надёжно: мошенник из Воронежа обманул губкинских фермеров на 18 миллионов

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В 2019 году злоумышленник из Воронежа заказал у трёх аграриев 900 тонн сои от имени коммерческой организации. Дальше договорился с фермерами об отсрочке платежа, подделал расписки о передаче денег, и обманом получил подписи поставщиков. Всё это мужчина сделал для того, чтобы избежать уголовного наказания.
Продукцию мошенник сбыл, так и не расплатившись с фермерами. Чтобы доказать его вину, правоохранительным органам потребовалось «попотеть»: допросили 35 свидетелей, провели 13 экспертиз, изучили финансово-хозяйственную деятельность 10 юридических лиц. Материалы уголовного дела, по информации УМВД, составили 17 томов.
Мошенник всё же предстал перед губкинским судом и его вина была доказана. Воронежца осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере и назначили наказание — 7,5 лет колонии общего режима.
Напомним, на днях жительница Ивнянского района тоже попалась на удочку мошенников. История стара как мир: они позвонили женщине, представились сотрудниками банка и правоохранителями. Белгородка потеряла 2,6 млн рублей.