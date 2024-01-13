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Published Сегодня, 13:55

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Updated Сегодня, 13:57

Мошенник

Следы замёл надёжно: мошенник из Воронежа обманул губкинских фермеров на 18 миллионов

13 января 2024, 13:55
Фото: Midjourney
Мошенник

Губкинские фермеры отправили мошеннику 900 тонн продукции и денег не получили

Злоумышленник подделал документы о передаче денег и продал полученную продукцию. В отношении него вынесли приговор.

В 2019 году злоумышленник из Воронежа заказал у трёх аграриев 900 тонн сои от имени коммерческой организации. Дальше договорился с фермерами об отсрочке платежа, подделал расписки о передаче денег, и обманом получил подписи поставщиков. Всё это мужчина сделал для того, чтобы избежать уголовного наказания.

Продукцию мошенник сбыл, так и не расплатившись с фермерами. Чтобы доказать его вину, правоохранительным органам потребовалось «попотеть»: допросили 35 свидетелей, провели 13 экспертиз, изучили финансово-хозяйственную деятельность 10 юридических лиц. Материалы уголовного дела, по информации УМВД, составили 17 томов.

Мошенник всё же предстал перед губкинским судом и его вина была доказана. Воронежца осудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере и назначили наказание — 7,5 лет колонии общего режима.

Напомним, на днях жительница Ивнянского района тоже попалась на удочку мошенников. История стара как мир: они позвонили женщине, представились сотрудниками банка и правоохранителями. Белгородка потеряла 2,6 млн рублей.

Доверчивая белгородка взяла кредиты в пяти банках и перечислила 2,6 млн аферистам
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#Общество#Белгородская область#Губкин#Мошенничество#Уголовное дело#Воронеж#Наказание#Суд#Мошенники#Фермеры#Екатерина Никулина#Потеря денег
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