Белгородец взял кредит, чтобы помешать мошенникам, но лишился 1 млн рублей

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
57-летний житель Старого Оскола сообщил правоохранительным органам, что его обманули мошенники. По его информации, с ним связались неизвестные и представились сотрудниками банка, а затем сообщили о взятом от его имени кредите. Чтобы закрыть заявку, отметили неизвестные, требовалось получить встречный кредит. Для этого полученные деньги понадобилось перевести на «безопасный» счёт.
Староосколец доверился злоумышленникам, установил необходимое приложение, оформил кредит и перевёл аферистам 1 млн рублей.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Личности виновных пока не установлены.
Напомним, что жительница Белгородского района в августе 2023 года захотела повысить свои знания в сфере криптовалют, поэтому прошла соответствующий вебинар. По его окончании с ней связались мошенники, которые предложили женщине заработать на бирже. Всего белгородка потеряла более 5 млн рублей.