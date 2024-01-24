Белгородец взял кредит, чтобы помешать мошенникам, но лишился 1 млн рублей

57-летний житель Старого Оскола сообщил правоохранительным органам, что его обманули мошенники. По его информации, с ним связались неизвестные и представились сотрудниками банка, а затем сообщили о взятом от его имени кредите. Чтобы закрыть заявку, отметили неизвестные, требовалось получить встречный кредит. Для этого полученные деньги понадобилось перевести на «безопасный» счёт.