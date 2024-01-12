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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Пенсионерка

Волонтёры учат пользоваться «Госуслугами»? Белгородцев предупредили о мошенниках

12 января 2024, 12:21
Фото: 1MI
Пенсионерка

В министерстве ЖКХ предупредили белгородцев о мошенниках

В объявлениях, которые оставляют аферисты, говорится, что о якобы обучении по работе с приложением. При этом от людей требуется логин и пароль от портала госуслуг.
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ЖКХ

В одном из регионов России мошенники начали развешивать объявления с призывом принять участие в обучении по использованию приложения «Госуслуги. Дом». Якобы обучение будут проводить волонтёры от Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Для участия требуют подготовить логин и пароль от портала «Госуслуги».

Однако в министерстве ЖКХ по Белгородской области сообщили, что Оператор информационной системы (ГИС ЖКХ) не проводит обучение для жителей, а волонтёры не имеют права проводить подобные акции.

Чиновники попросили белгородцев быть внимательными и не доверять свои персональные данные незнакомым людям.

Объявление от мошенниковОбъявление от мошенников
Объявление от мошенников
Фото: региональное министерство ЖКХ
Как белгородцам отличить настоящего адвоката от мошенника?
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#Белгородская область#ЖКХ#Мошенники#Новости Белгорода#Белгород#Александра Склярова
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