Волонтёры учат пользоваться «Госуслугами»? Белгородцев предупредили о мошенниках

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В одном из регионов России мошенники начали развешивать объявления с призывом принять участие в обучении по использованию приложения «Госуслуги. Дом». Якобы обучение будут проводить волонтёры от Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства. Для участия требуют подготовить логин и пароль от портала «Госуслуги».
Однако в министерстве ЖКХ по Белгородской области сообщили, что Оператор информационной системы (ГИС ЖКХ) не проводит обучение для жителей, а волонтёры не имеют права проводить подобные акции.
Чиновники попросили белгородцев быть внимательными и не доверять свои персональные данные незнакомым людям.