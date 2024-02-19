Плохая кредитная история и маленькая зарплата: почему банки могут отказать в ипотеке

В первую очередь банки требуют от заёмщика наличие российского гражданства, трудовой стаж на последнем месте работы не мене трёх месяцев и общий трудовой стаж за последние пять лет не менее года, а также подтверждённый доход. Помимо этого, заёмщик должен быть старше 18 лет или 21 года. Возраст может влиять на тип кредита, сообщает управляющий агентством недвижимости Delta estate Елена Земцова изданию.