Плохая кредитная история и маленькая зарплата: почему банки могут отказать в ипотеке

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
В первую очередь банки требуют от заёмщика наличие российского гражданства, трудовой стаж на последнем месте работы не мене трёх месяцев и общий трудовой стаж за последние пять лет не менее года, а также подтверждённый доход. Помимо этого, заёмщик должен быть старше 18 лет или 21 года. Возраст может влиять на тип кредита, сообщает управляющий агентством недвижимости Delta estate Елена Земцова изданию.
Кроме того, банки обращают внимание на общее финансовое состояние человека, расчёт показателя долговой нагрузки, а также кредитный рейтинг. Некоторые банки могут проверить кредитную историю не только заёмщика, но и его ближайших родственников.
По словам директора по развитию финансово технологической компании ONLY BANK Максима Ильгова, банки также обращают внимание на дополнительные доходы. В случае если у заёмщика есть подработка или другие источники доходов, то это повышает шансы на одобрение кредита. Помимо этого, некоторые банки также смотрят на семейное положение и детей, образование и место работы.
Отказать в ипотеке могут заёмщику с плохой кредитной историей. Как отмечает руководитель ипотечного отдела инвестиционного холдинга AVA Group Инна Скакунова, некоторые банки смотрят на кредитную историю человека за последние один-два года, другие же — за три-пять лет. Некоторые кредиторы одобрят ипотеку при незначительной просрочке, другие же банки отказывают.
К очевидным причинам отказа в ипотеке относятся маленькая зарплата, проблемы с кредитной историей, частная смена работы (банки в первую очередь рассматривают стабильных заёмщиков) и возраст (слишком юным или пожилым людям может быть труднее получить ипотеку), недостоверная информация (если в документах содержатся неточности или ошибки).
Также на отказ может влиять размер первоначального взноса. Чем он меньше, тем выше риск в отказе займа. Помимо этого, отказ можно получить из-за высокой кредитной нагрузки.
Эксперты рекомендуют потенциальным покупателям недвижимости подавать заявку на ипотеку в один-два банка. При массовой рассылке заявок в банки может упасть кредитный рейтинг. Также человек может обратиться за помощью при оформлении займа в ипотечные центры.