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Соцподдержка

«Несправедливо»: повысят ли для белгородцев выплаты за ущерб и потерю имущества?

29 июля 2024, 06:54
Фото: 1MI
Соцподдержка
Правительство РФ решило увеличить выплаты при потере и разрушении имущества, а также при ранениях и гибели родных. Однако это относится к случаям ЧС и террористических актов, поэтому Белгородскую область это не коснулось. На следующей неделе вопрос повышения выплат обсудят на оперсовещании.

На прошлой неделе правительство РФ решило повысить выплаты за частичную и полную потерю имущества, а также в случаях ранения или гибели родных. Как оказалась, оперативная обстановка в Белгородской области не попадает под критерии, которые установлены по принятому решению. Данная выплата предоставляется в случаях чрезвычайных ситуациях и террористических актов.

На следующей неделе правительство Белгородской области также обсудит дополнительные предложения о повышении соцподдержки и доклад уполномоченного представителя Президента в ЦФО. Как уточнили на оперативном совещании, делается это для того, чтобы не создавалось «ощущение несправедливости принятого решения»,

Правительство РФ увеличит в полтора раза увеличит указанные выплаты. Также их дополнительно планируют проиндексировать.

Правительство увеличит выплаты пострадавшим от ЧС и терактов
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