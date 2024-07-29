«Несправедливо»: повысят ли для белгородцев выплаты за ущерб и потерю имущества?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
На прошлой неделе правительство РФ решило повысить выплаты за частичную и полную потерю имущества, а также в случаях ранения или гибели родных. Как оказалась, оперативная обстановка в Белгородской области не попадает под критерии, которые установлены по принятому решению. Данная выплата предоставляется в случаях чрезвычайных ситуациях и террористических актов.
На следующей неделе правительство Белгородской области также обсудит дополнительные предложения о повышении соцподдержки и доклад уполномоченного представителя Президента в ЦФО. Как уточнили на оперативном совещании, делается это для того, чтобы не создавалось «ощущение несправедливости принятого решения»,
Правительство РФ увеличит в полтора раза увеличит указанные выплаты. Также их дополнительно планируют проиндексировать.