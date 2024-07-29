«Несправедливо»: повысят ли для белгородцев выплаты за ущерб и потерю имущества?

На прошлой неделе правительство РФ решило повысить выплаты за частичную и полную потерю имущества, а также в случаях ранения или гибели родных. Как оказалась, оперативная обстановка в Белгородской области не попадает под критерии, которые установлены по принятому решению. Данная выплата предоставляется в случаях чрезвычайных ситуациях и террористических актов.