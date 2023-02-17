Белгородцы из сёл с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости

Как отметил глава администрации губернатора Иван Будлов, обо всех подобных случаях будут сообщать в правоохранительные органы. Дело в том, что въезд в населённые пункты запрещён, поэтому власти обещают обращаться в прокуратуру, ОВД и ФСБ. Наказание грозит и кадастровым инженерам.