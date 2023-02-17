Белгородцы из сёл с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
Белгородцы незаконно пытаются расширить площадь своей недвижимости в сёлах, где действует режим ЧС. О проблеме сообщили на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве.
Стало известно, что собственники из сёл с режимом ЧС обращаются в Росреестр за регистрацией увеличения площади объектов недвижимости. Интересно, что в качестве документов они предоставляют технические планы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года.
Как отметил глава администрации губернатора Иван Будлов, обо всех подобных случаях будут сообщать в правоохранительные органы. Дело в том, что въезд в населённые пункты запрещён, поэтому власти обещают обращаться в прокуратуру, ОВД и ФСБ. Наказание грозит и кадастровым инженерам.