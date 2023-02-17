Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

Белгородцы из сёл с ЧС пытались незаконно увеличить площадь своей недвижимости

17 февраля 2023, 06:54
Фото: 1MI

Правительство предостерегает белгородцев от махинаций с землёй в сёлах с ЧС

В качестве доказательств люди предоставляли техпланы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года. К разбирательствам в этих историях при необходимости привлекут ОВД, прокуратуру и ФСБ, сообщили в региональном правительстве.
Сюжет
СВО

Белгородцы незаконно пытаются расширить площадь своей недвижимости в сёлах, где действует режим ЧС. О проблеме сообщили на заседании антитеррористической комиссии в региональном правительстве.

Стало известно, что собственники из сёл с режимом ЧС обращаются в Росреестр за регистрацией увеличения площади объектов недвижимости. Интересно, что в качестве документов они предоставляют технические планы, выполненные кадастровыми инженерами в феврале 2023 года.

Как отметил глава администрации губернатора Иван Будлов, обо всех подобных случаях будут сообщать в правоохранительные органы. Дело в том, что въезд в населённые пункты запрещён, поэтому власти обещают обращаться в прокуратуру, ОВД и ФСБ. Наказание грозит и кадастровым инженерам.

Из-за режима ЧС в Белгородском районе не могут восстановить 352 дома
Узнать подробнее
Читайте также:
В сёлах с введённым ЧС под Белгородом подтвердили четыре случая хищений из домовИз-за режима ЧС в Белгородской области не могут восстановить 475 обстрелянных домовКомпенсируют ли белгородцам из населённых пунктов, где введён режим ЧС, аренду жилья?
#Наталья Корявых#Белгородская область#СВО#Общество#Спецоперация#Прокуратура#Обращения#Росреестр#Жилье#Недвижимость
Подпишитесь
Над Белгородом ночью сработала система ПВО
Сегодня, 05:58
Когда эвакуированным белгородцам выдадут новое жильё?
Вчера, 19:39
Белгородский суд прекратил производство по ходатайству Ефремова о смягчении наказания
Сегодня, 08:31
Депутаты предложили снизить пенсионный возраст для участников ядерных испытаний
Сегодня, 08:22
Жена Сергея Фуглаева стала владелицей компании «Добрыня»
Сегодня, 07:55