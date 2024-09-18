Четыре человека ранены после атаки беспилотника ВСУ на автобус

Posted 18 сентября, 05:03
Published 18 сентября, 05:03
Modified 18 сентября, 05:08
Updated 18 сентября, 05:08
В результате взрыва ранения получили четыре человека. Одной женщине осколки попали в руки, ещё одной — повредили руки и ноги. Бригады скорой помощи доставили их в горбольницу №2 Белгорода.
Мужчина получил контузию, его в районную ЦРБ отвезли бойцы самообороны. Ещё один пострадавший получил ссадины на предплечье и сам вызвал скорую помощь. Мужчин после оказания первой помощи тоже переведут в горбольницу Белгорода.
На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.