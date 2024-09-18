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Posted 18 сентября, 05:03

Published 18 сентября, 05:03

Modified 18 сентября, 05:08

Updated 18 сентября, 05:08

В Шебекино четыре человека получили ранения после атаки БПЛА на автобус

Четыре человека ранены после атаки беспилотника ВСУ на автобус

18 сентября 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney

В Шебекино четыре человека получили ранения после атаки БПЛА на автобус

Сюжет
Беспилотник
Утром 18 сентября украинский беспилотник взорвался в служебном автобусе, вёзшем людей в Шебекино. О последствиях рассказал Вячеслав Гладков.

В результате взрыва ранения получили четыре человека. Одной женщине осколки попали в руки, ещё одной — повредили руки и ноги. Бригады скорой помощи доставили их в горбольницу №2 Белгорода.

Мужчина получил контузию, его в районную ЦРБ отвезли бойцы самообороны. Ещё один пострадавший получил ссадины на предплечье и сам вызвал скорую помощь. Мужчин после оказания первой помощи тоже переведут в горбольницу Белгорода.

На месте происшествия работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Шебекино#Беспилотник#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Служебный автобус
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