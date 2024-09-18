Четыре человека ранены после атаки беспилотника ВСУ на автобус

Мужчина получил контузию, его в районную ЦРБ отвезли бойцы самообороны. Ещё один пострадавший получил ссадины на предплечье и сам вызвал скорую помощь. Мужчин после оказания первой помощи тоже переведут в горбольницу Белгорода.