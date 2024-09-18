Количество пострадавших после атаки дрона на автобус в Шебекино увеличилось

Белгородскую область за сутки атаковали с помощью 120 боеприпасов и 19 БПЛА

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Ещё две женщины обратились за медицинской помощью. В округе количество пострадавших за сутки возросло до восьми человек. Также произошло несколько крупных пожаров, один из них не могут потушить уже четыре дня, огонь перешёл на жилые дома. Кроме того, повреждены дома, авто и здания.