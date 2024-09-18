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Posted 18 сентября, 08:41

Published 18 сентября, 08:41

Modified 18 сентября, 08:43

Updated 18 сентября, 08:43

За сутки пострадали восемь белгородцев

Количество пострадавших после атаки дрона на автобус в Шебекино увеличилось

18 сентября 2024, 08:41
Фото: 1MI
За сутки пострадали восемь белгородцев

Белгородскую область за сутки атаковали с помощью 120 боеприпасов и 19 БПЛА

Сюжет
Пожары
Ещё две женщины обратились за медицинской помощью. В округе количество пострадавших за сутки возросло до восьми человек. Также произошло несколько крупных пожаров, один из них не могут потушить уже четыре дня, огонь перешёл на жилые дома. Кроме того, повреждены дома, авто и здания.

В среду, 18 сентября, утром в Шебекино украинский дрон атаковал служебный автобус. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Позже ещё две женщины сами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу и на станцию скорой помощи. Их переведут к остальным раненым.

Всего за сутки в округе ранены теперь восемь человек. Ранее два мирных жителя пострадали при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль в селе Муром. Их после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.

Также в округе повреждены частный дом, надворная постройка, авто, автобус, склад и газовое оборудование. В результате прилёта в селе Безлюдовка загорелся лес, огонь уже перешёл на дачный массив и уничтожил четыре дома. О ситуации ранее сообщали местные жители.

Ещё один крупный пожар произошёл после обстрела поля между сёлами Глотово и Гора-Подол в Грайворонском горокруге. Огонь уже начал распространяться в сторону жилых домов, но силами местных жителей, сотрудников МЧС и добровольной пожарной дружины его ликвидировали.

Также в Белгородском районе повреждены соцобъект, здание на территории сельхозпредприятия, в селе Новоалександровка Борисовского района и в Краснояружском районе повреждено по одному частному дому, в Волоконовском — автомобиль.

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