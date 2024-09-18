Количество пострадавших после атаки дрона на автобус в Шебекино увеличилось

Posted 18 сентября, 08:41
Published 18 сентября, 08:41
Modified 18 сентября, 08:43
Updated 18 сентября, 08:43
В среду, 18 сентября, утром в Шебекино украинский дрон атаковал служебный автобус. Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Позже ещё две женщины сами обратились в Шебекинскую центральную районную больницу и на станцию скорой помощи. Их переведут к остальным раненым.
Всего за сутки в округе ранены теперь восемь человек. Ранее два мирных жителя пострадали при атаке FPV-дрона на движущийся автомобиль в селе Муром. Их после оказания медпомощи отпустили домой на амбулаторное лечение.
Также в округе повреждены частный дом, надворная постройка, авто, автобус, склад и газовое оборудование. В результате прилёта в селе Безлюдовка загорелся лес, огонь уже перешёл на дачный массив и уничтожил четыре дома. О ситуации ранее сообщали местные жители.
Ещё один крупный пожар произошёл после обстрела поля между сёлами Глотово и Гора-Подол в Грайворонском горокруге. Огонь уже начал распространяться в сторону жилых домов, но силами местных жителей, сотрудников МЧС и добровольной пожарной дружины его ликвидировали.
Также в Белгородском районе повреждены соцобъект, здание на территории сельхозпредприятия, в селе Новоалександровка Борисовского района и в Краснояружском районе повреждено по одному частному дому, в Волоконовском — автомобиль.