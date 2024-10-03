Такого ещё не было: Белгородская область пережила самую массированную атаку БПЛА

Posted 3 октября, 06:01
Published 3 октября, 06:01
Modified 3 октября, 06:01
Updated 3 октября, 06:01
Вечер среды, 2 октября, начался в Белгородской области неспокойно. В районе 21:00 в регионе объявили опасность атаки беспилотников.
Дроны заметили сразу в нескольких районах, в том числе в неприграничных. Об их появлении сообщали и в Белгороде.
Ещё вечером стало известно, что в столице региона после «падения фрагментов беспилотников» вспыхнул мусор на крыше гараже. В Ближней Игуменке под Белгородом произошёл пожар в бане на территории частного домовладения.
В Ясных Зорях в Белгородском районе дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина.
Мирная жительница пострадала в результате налёта беспилотников и в Старом Осколе. Кроме того, разрушения выявили в трёх частных домах, повреждено авто.
Также очевидцы сообщали, что на фоне атаки беспилотников горела трава в Прохоровке и в Комсомольском. Пожар, судя по информации в Сети, был и в Строителе.
Отбой опасности атаки БПЛА объявили только в 4:44.
По информации Минобороны РФ, всего в Белгородской области за ночь уничтожено 73 беспилотника.
Всего же за ночь в России сбили 113 украинских БПЛА. Атаки пришлись также на соседние регионы — Воронежскую и Курскую области. В первой сбили 25 беспилотников, во второй — 14.
В Воронежской области в результате атаки небольшие разрушения есть в четырёх домах, сообщил губернатор Александр Гусев. О последствиях в Курской области информации нет.
Ещё один БПЛА сбили в Брянской области — разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз.
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