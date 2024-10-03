bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 октября, 06:01

Published 3 октября, 06:01

Modified 3 октября, 06:01

Updated 3 октября, 06:01

Пожар после атаки БПЛА в Белгородской области

Такого ещё не было: Белгородская область пережила самую массированную атаку БПЛА

3 октября 2024, 06:01
Фото: «Белгород № 1»
Пожар после атаки БПЛА в Белгородской области

73 беспилотника сбили в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Неспокойно в регионе было ещё с вечера 2 октября. В некоторых районах есть последствия. Где ещё ПВО сбила украинские беспилотники, сообщили в Минобороны РФ.

Что произошло в Белгородской области?

Вечер среды, 2 октября, начался в Белгородской области неспокойно. В районе 21:00 в регионе объявили опасность атаки беспилотников.

Дроны заметили сразу в нескольких районах, в том числе в неприграничных. Об их появлении сообщали и в Белгороде.

Ещё вечером стало известно, что в столице региона после «падения фрагментов беспилотников» вспыхнул мусор на крыше гараже. В Ближней Игуменке под Белгородом произошёл пожар в бане на территории частного домовладения.

В Ясных Зорях в Белгородском районе дрон атаковал автомобиль. Ранен мужчина.

Мирная жительница пострадала в результате налёта беспилотников и в Старом Осколе. Кроме того, разрушения выявили в трёх частных домах, повреждено авто.

Также очевидцы сообщали, что на фоне атаки беспилотников горела трава в Прохоровке и в Комсомольском. Пожар, судя по информации в Сети, был и в Строителе.

Отбой опасности атаки БПЛА объявили только в 4:44.

По информации Минобороны РФ, всего в Белгородской области за ночь уничтожено 73 беспилотника.

А что было в других регионах?

Всего же за ночь в России сбили 113 украинских БПЛА. Атаки пришлись также на соседние регионы — Воронежскую и Курскую области. В первой сбили 25 беспилотников, во второй — 14.

В Воронежской области в результате атаки небольшие разрушения есть в четырёх домах, сообщил губернатор Александр Гусев. О последствиях в Курской области информации нет.

Ещё один БПЛА сбили в Брянской области — разрушений нет, заявил губернатор Александр Богомаз.

БПЛА атакуют Белгород и Белгородский район: что известно?
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, ранен мирный жительДроны атаковали грузовики в Белгородской области: один водитель погиб, второй раненМужчина и женщина ранены после атаки FPV-дрона в Белгородской области
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пожар#Пво#Новости Белгорода#Последствия#Белгород#Минобороны#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Беспилотники#БПЛА
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика