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Posted 2 октября, 05:01

Published 2 октября, 05:01

Modified 2 октября, 05:01

Updated 2 октября, 05:01

Ночью в Белгороде вновь было громко

Взрывы гремели в Белгороде и Белгородском районе ночью. Что говорит Минобороны?

2 октября 2024, 05:01
Фото: Изображение Midjourney
Ночью в Белгороде вновь было громко

Шесть беспилотников сбили в Белгородской области

Сюжет
Пво
Где именно сработала ПВО, не уточняется. Однако громко минувшей ночью было в том числе в Белгороде и Белгородском районе.

ВСУ в ночь на 2 октября вновь атаковали Белгородскую область беспилотниками. Всего сбито шесть БПЛА. В каких именно районах, не уточняется.

Громко ночью было в том числе в Белгороде и Белгородском районе. Взрывы раздались в районе 03:30. Возможно, громкие звуки были связаны с работой ПВО.

Кроме того, ночью FPV-дрон атаковал Волоконовский район. Пострадали двое мирных жителей — мужчина и женщина. Оба получили осколочные ранения. Происшествие случилось в Тишанке.

Мужчина и женщина ранены после атаки FPV-дрона в Белгородской области
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#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пво#Новости Белгорода#Белгород#Минобороны#Атака ВСУ#Беспилотники
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