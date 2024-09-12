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Posted 12 сентября, 12:19

Published 12 сентября, 12:19

Modified 12 сентября, 12:22

Updated 12 сентября, 12:22

10 населённых пунктов освободили в Курской области

Минобороны РФ: освобождено 10 населённых пунктов в Курской области

12 сентября 2024, 12:19
Фото: 1MI
10 населённых пунктов освободили в Курской области
Сюжет
Черноземье
Перечень военное ведомство опубликовало в ежедневной сводке по ситуации в курском приграничье. Речь идёт о населённых пунктах, находящихся в Кореневском районе.

Подразделения группировки «Север» за два дня освободили 10 населённых пунктов в Курской области. Это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь в Кореневском районе.

Ранее об освобождении населённых пунктов сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Однако конкретики на тот момент ещё не было.

Кроме того, отражены две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, сорвана попытка удара в направлении Ольговки. Противник четыре раза пытался прорваться в районе Нового Пути и Медвежьего. Попытки отражены.

За сутки потери ВСУ составили более 300 бойцов и 24 единицы бронетехники, два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы.

Командир спецназа «Ахмат»: несколько населённых пунктов освобождено в Курской области
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#Инна Рогова#Курская область#Освобождение#Черноземье#Север#Минобороны#Приграничье#СВО
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