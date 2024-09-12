Минобороны РФ: освобождено 10 населённых пунктов в Курской области

Posted 12 сентября, 12:19
Published 12 сентября, 12:19
Modified 12 сентября, 12:22
Updated 12 сентября, 12:22
Подразделения группировки «Север» за два дня освободили 10 населённых пунктов в Курской области. Это Апанасовка, Бяхово, Вишневка, Викторовка, Внезапное, Гордеевка, Краснооктябрьское, Обуховка, Снагость и 10-й Октябрь в Кореневском районе.
Ранее об освобождении населённых пунктов сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Однако конкретики на тот момент ещё не было.
Кроме того, отражены две контратаки ВСУ в направлении Фанасеевки и Снагости, сорвана попытка удара в направлении Ольговки. Противник четыре раза пытался прорваться в районе Нового Пути и Медвежьего. Попытки отражены.
За сутки потери ВСУ составили более 300 бойцов и 24 единицы бронетехники, два артиллерийских орудия, девять автомобилей, две инженерные машины разграждения и две станции радиоэлектронной борьбы.