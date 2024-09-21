В Минобороны показали боевую подготовку личного состава отряда «Барс-Белгород»

Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне СВО. Они обучают добровольцев работе в тактических группах, состоящих из двух или трёх человек. Значительное внимание уделяется тактической медицине, где каждый участник должен уметь оказать первую помощь себе и товарищу, включая остановку кровотечения и наложение жгута. Также отрабатываются этапы эвакуации раненых.