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Posted 21 сентября, 08:49

Published 21 сентября, 08:49

Modified 21 сентября, 08:51

Updated 21 сентября, 08:51

В Минобороны показали боевую подготовку личного состава отряда «Барс-Белгород»

В Минобороны показали боевую подготовку личного состава отряда «Барс-Белгород»

21 сентября 2024, 08:49
Фото: Минобороны РФ
Сюжет
СВО
На тренировках добровольцы проходят интенсивную подготовку на полигонах Белгородской области, используя штатное стрелковое оружие для поражения мишеней из различных. Подробности сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, в условиях возросшей напряжённости и постоянных обстрелов приграничных районов, что создаёт угрозу для жителей Белгородской области, Минобороны РФ формирует добровольческий отряд «Барс-Белгород».

В настоящее время проходит активная боевая подготовка и обучение личного состава отряда на специально оборудованных площадках с препятствиями. Добровольцы, облачённые в боевую экипировку, тренируются в стрельбе из различных позиций.

Видео: Минобороны РФ.

Подготовка организована по принципу от простого к сложному и включает боевые стрельбы из разнообразного вооружения, метание гранат, а также ведение огня с открытых и закрытых позиций. Участники обучаются действиям в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки и организации управления во время выполнения задач.

Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне СВО. Они обучают добровольцев работе в тактических группах, состоящих из двух или трёх человек. Значительное внимание уделяется тактической медицине, где каждый участник должен уметь оказать первую помощь себе и товарищу, включая остановку кровотечения и наложение жгута. Также отрабатываются этапы эвакуации раненых.

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