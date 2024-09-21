В Минобороны показали боевую подготовку личного состава отряда «Барс-Белгород»

Posted 21 сентября, 08:49
Published 21 сентября, 08:49
Modified 21 сентября, 08:51
Updated 21 сентября, 08:51
По информации ведомства, в условиях возросшей напряжённости и постоянных обстрелов приграничных районов, что создаёт угрозу для жителей Белгородской области, Минобороны РФ формирует добровольческий отряд «Барс-Белгород».
В настоящее время проходит активная боевая подготовка и обучение личного состава отряда на специально оборудованных площадках с препятствиями. Добровольцы, облачённые в боевую экипировку, тренируются в стрельбе из различных позиций.
Подготовка организована по принципу от простого к сложному и включает боевые стрельбы из разнообразного вооружения, метание гранат, а также ведение огня с открытых и закрытых позиций. Участники обучаются действиям в составе подразделений в различных условиях боевой подготовки и организации управления во время выполнения задач.
Практические занятия проводятся под руководством опытных инструкторов и командиров, имеющих боевой опыт в зоне СВО. Они обучают добровольцев работе в тактических группах, состоящих из двух или трёх человек. Значительное внимание уделяется тактической медицине, где каждый участник должен уметь оказать первую помощь себе и товарищу, включая остановку кровотечения и наложение жгута. Также отрабатываются этапы эвакуации раненых.