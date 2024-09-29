bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 сентября, 08:09

Published 29 сентября, 08:09

Modified 29 сентября, 08:11

Updated 29 сентября, 08:11

БПЛА

Минобороны РФ: ПВО за ночь уничтожили 125 БПЛА, 17 из них — над Белгородской областью

29 сентября 2024, 08:09
Фото: Изображение Midjourney
БПЛА

За ночь ПВО сбили по 17 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

Сюжет
Новости Белгорода
За ночь ПВО уничтожены более сотни БПЛА ВСУ. Больше всего — над Волгоградской областью. Кроме того, 17 дронов сбиты над Воронежской областью и ещё 17 — над Белгородской. Также под удар попали Ростовская, Курская, Брянская области, Краснодарский край и акватория Азовского моря.

По сообщению Минобороны РФ, в ночь с 28 на 29 сентября дежурные средства ПВО уничтожили 125 дронов ВСУ.

Согласно сведениям, 67 украинских БПЛА сбиты над Волгоградской областью, 18 — над территорией Ростовской области, по одному — над Брянской, Курской областями и Краснодарским краем, 17 — над Воронежской областью. Ещё три БПЛА ВСУ уничтожили над Азовским морем.

В Белгородской области ПВО сбили 17 беспилотников самолётного типа.

Ранее Минобороны РФ сообщало и сбитии украинских БПЛА над тремя приграничными муниципалитетами. Кроме того, об уничтоженном беспилотнике сообщили и из Орловской области.

Не только в Белгородской области: где ещё сбили беспилотники ВСУ минувшей ночью?
Узнать подробнее
Читайте также:
Женщине оторвало обе ноги после атаки беспилотника на легковой автомобильВ будущий памятник «Сердце Белгорода» предлагали добавить части беспилотников и ракетБеспилотник упал на территорию колледжа под Белгородом
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#ВСУ#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА#Дроны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика