Минобороны РФ: ПВО за ночь уничтожили 125 БПЛА, 17 из них — над Белгородской областью

За ночь ПВО сбили по 17 БПЛА над Воронежской и Белгородской областями

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За ночь ПВО уничтожены более сотни БПЛА ВСУ. Больше всего — над Волгоградской областью. Кроме того, 17 дронов сбиты над Воронежской областью и ещё 17 — над Белгородской. Также под удар попали Ростовская, Курская, Брянская области, Краснодарский край и акватория Азовского моря.