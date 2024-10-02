bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 октября, 04:06

Published 2 октября, 04:06

Modified 2 октября, 04:08

Updated 2 октября, 04:08

Два человека пострадали после ночной атаки в Белгородской области

Мужчина и женщина ранены после атаки FPV-дрона в Белгородской области

2 октября 2024, 04:06
Фото: 1MI
Два человека пострадали после ночной атаки в Белгородской области
Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось в Волоконовском районе. Оба пострадавших получили осколочные ранения. Кроме того, есть разрушения.

По волоконовскому селу Тишанка ВСУ ночью ударили FPV-дроном. Есть пострадавшие. Мужчина получил осколочные ранения спины, женщина — осколочные ранения лица и ног.

Разрушения пока выявили только в одном соцобъекте. В здании повреждены кровля, остекление и входная группа.

Село накануне также подверглось артиллерийскому обстрелу. Повреждены храм, Братская могила и Дом культуры.

Напомним, что утром 1 октября в Белгородском районе сбили беспилотник самолётного типа. Разрушения выявили только в коммерческом объекте в Дубовом.

Храм и братская могила в Белгородской области пострадали при обстреле ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
Ранен белгородец, разрушен частный дом: как прошёл очередной день под обстрелами?ВСУ обстреляли Шебекино: ранен охранник предприятия, есть разрушенияЖенщине оторвало обе ноги после атаки беспилотника на легковой автомобиль
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Волоконовский район#Раненые#Тишанка#Белгород#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#FPV-дрон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика