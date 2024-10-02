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Posted 2 октября, 20:22

Published 2 октября, 20:22

Modified 2 октября, 20:24

Updated 2 октября, 20:24

Белгородец ранен в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори

Дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, ранен мирный житель

2 октября 2024, 20:22
Фото: Антон Засимов. 1MI

Белгородец ранен в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори

Белгородская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. Разрушения есть не только в Белгороде и районе. Известно о пострадавшем в селе Ясные Зори, где сегодня уже погиб один мирный житель и пострадали ещё 13 человек.

В результате массированной атаки беспилотников вечером среды всё-таки пострадал мирный житель. Опять в селе Ясные Зори, где сегодня уже погиб один человек, а были ранены ещё 13.

Как сообщил губернатор, дрон атаковал его легковой автомобиль. Сейчас белгородца на скорой везут в городскую больницу №2 областного центра.

У него диагностированы слепые осколочные ранения предплечья, спины и поверхностные раны бедра.

Количество пострадавших за сутки таким образом увеличилось до 22 человек, в их числе есть дети. Погибли ещё трое.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Ясные зори#Легковой автомобиль#Дрон#Атака#Раненый
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