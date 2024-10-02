Дрон атаковал легковой автомобиль в Белгородском районе, ранен мирный житель

Белгородец ранен в результате атаки ВСУ на село Ясные Зори

Белгородская область попала под массированную атаку украинских беспилотников. Разрушения есть не только в Белгороде и районе. Известно о пострадавшем в селе Ясные Зори, где сегодня уже погиб один мирный житель и пострадали ещё 13 человек.