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Posted 2 октября, 11:47

Published 2 октября, 11:47

Modified 2 октября, 11:50

Updated 2 октября, 11:50

Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Дроны атаковали грузовики в Белгородской области: один водитель погиб, второй ранен

2 октября 2024, 11:47
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области

Водитель грузовика погиб после атаки FPV-дрона в Белгородской области

Сюжет
Приграничье
Происшествие случилось на дороге Белгород — Шебекино — Волоконовка. Водитель одного из грузовиков погиб, второй получил минно-взрывную травму.

В Белгородской области погиб водитель грузовика после атаки FPV-дрона. Трагедия произошла на участке Белгород — Шебекино — Волоконовка.

На той же дороге второй дрон атаковал ещё один грузовик. Водитель получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы. Медики уже осмотрели мужчину и отпустили на амбулаторное лечение.

Число погибших мирных жителей за день увеличилось до двух человек. Ранее в шебекинском Крапивном жертвой атаки ВСУ стал ещё один мужчина. Ранены четыре человека: две женщины и дети — девочки трёх и 14 лет.

Кроме того, минувшей ночью сообщалось о ещё троих пострадавших. Ранены водитель грузовика в Черемошном, мужчина и женщина в Тишанке.

Последствия атаки ВСУ в Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской областиПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области. Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Двое детей ранены при атаке ВСУ на Белгородскую область, их мамы тоже пострадали
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