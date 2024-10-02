Трое погибших, 21 пострадавший: Белгородская область несёт потери из-за атак ВСУ

Posted 2 октября, 15:30
Published 2 октября, 15:30
Modified 2 октября, 15:30
Updated 2 октября, 15:30
Утро 2 октября в Белгородской области снова началось с обстрелов ВСУ. На этот раз со стороны Украины атаковали село Тишанка в Волоконовском районе. Пострадали два человека: мужчина получил осколочные ранения спины, а женщина — осколочные ранения лица и ног. Разрушения также выявили в одном соцобъекте.
Позже в Черемошном Белгородского района пострадал ещё один житель — водитель грузовика, который подвергся атаке дрона. Мужчину с осколочными ранениями спины, руки и ноги доставили в медучреждение Белгорода. Его грузовик полностью сгорел.
Днём стало известно об обстреле села Крапивное Шебекинского округа. В результате атаки погиб один мужчина, пострадали четыре человека, включая двух детей. У трёхлетней девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, а у 14-летней пострадавшей — минно-взрывную травму и раны стоп. Также ранения получили мамы девочек. Одна из них находится в тяжёлом состоянии.
На участке автодороги Белгород — Шебекино — Волоконовка грузовик атаковал FPV-дрон — его водитель погиб. Водитель другого грузовика получил минно-взрывную травму и ушибленную рану головы, его отпустили на амбулаторное лечение.
Вечером под огнём оказалось предприятие в Ясных Зорях. Погиб один мужчина, ещё 13 человек пострадали. 11 раненых отвезли в больницы Белгорода, а двое других пока находятся в Октябрьской районной больнице. Двое из белгородцев находятся в тяжёлом состоянии.
В ночь с воскресенья на понедельник белгородцы заметили странную дымку и почувствовали неприятный пыльный запах, от которого у некоторых заболело горло. Позже специалисты объяснили, что песчаная буря пришла в южные российские регионы из Кавказа.
Эксперты также отмечали, что осесть пыль могла уже через пару дней, а в среду, 2 октября, могла достичь Центральной России. Однако планы у бури, видимо, изменились: до Москвы пыль так и не дошла, а развернулась и пошла вновь на граничащие с Украиной российские регионы в сторону Белоруссии. Достичь их буря сможет уже в ближайшие дни.
Однако эксперт утверждает, что частицы пыли будут мелкие, поэтому никакой опасности для жизни жителей не принесут.
Журналисты «Фонаря» пытались узнать, сохранится ли у правительства договор с мусорным перевозчиком, однако чёткого ответа получить не удалось.
В министерстве ЖКХ заявили, что в случае прекращения сотрудничества между Центром экологической безопасности и «Еврологистиком» проведут новый конкурс для выбора нового транспортного оператора. Важно отметить, что никаких официальных подтверждений разрыва договора с компанией «Еврологистик» нет.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков на заседании правительства критиковал транспортировщика мусора. Глава региона подчеркнул, что больше не рассматривает данную компанию как контрагента и что проблема с мусором не будет продолжаться бесконечно.
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