Трое погибших, 21 пострадавший: Белгородская область несёт потери из-за атак ВСУ

Эксперты также отмечали, что осесть пыль могла уже через пару дней, а в среду, 2 октября, могла достичь Центральной России. Однако планы у бури, видимо, изменились: до Москвы пыль так и не дошла, а развернулась и пошла вновь на граничащие с Украиной российские регионы в сторону Белоруссии. Достичь их буря сможет уже в ближайшие дни.