Один человек погиб, 13 ранены при обстреле сельхозпредприятия под Белгородом

Posted 2 октября, 14:24
Published 2 октября, 14:24
Modified 2 октября, 14:26
Updated 2 октября, 14:26
Сельхозпредприятие стало целью для ВСУ в Белгородском районе. Под обстрел попало село Ясные Зори.
Погиб мужчина. Ещё 13 человек ранены: 11 везут в больницы Белгорода, двое пока остаются в Октябрьской районной больнице.
Из общего числа пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии. У одного мужчины осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Второй получил слепые осколочные ранения шеи и предплечья.
У остальных пострадавших различные осколочные ранения.
В Белгородской области за сегодняшний день погибли три человека: один — при атаке на шебекинское Крапивное, второй — при ударе дрона по грузовику на дороге, третий — при обстреле сельхозпредприятия.
Ранены в общей сложности 21 человек. Восемь пострадали при атаках дронов в Белгородском и Волоконовском районах, ударе дрона по ещё одному грузовику. В Крапивном среди четырёх пострадавших двое — дети, девочки трёх и 14 лет.
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