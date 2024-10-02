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Posted 2 октября, 14:24

Published 2 октября, 14:24

Modified 2 октября, 14:26

Updated 2 октября, 14:26

Один человек погиб, 13 ранены при обстреле Белгородской области

Один человек погиб, 13 ранены при обстреле сельхозпредприятия под Белгородом

2 октября 2024, 14:24
Фото: 1MI
Один человек погиб, 13 ранены при обстреле Белгородской области
Сюжет
Обстрел
Погиб мужчина. Из 13 пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии. Остальные получили различные осколочные ранения.

Сельхозпредприятие стало целью для ВСУ в Белгородском районе. Под обстрел попало село Ясные Зори.

Погиб мужчина. Ещё 13 человек ранены: 11 везут в больницы Белгорода, двое пока остаются в Октябрьской районной больнице.

Из общего числа пострадавших двое находятся в тяжёлом состоянии. У одного мужчины осколочные ранения спины и ног, закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Второй получил слепые осколочные ранения шеи и предплечья.

У остальных пострадавших различные осколочные ранения.

В Белгородской области за сегодняшний день погибли три человека: один — при атаке на шебекинское Крапивное, второй — при ударе дрона по грузовику на дороге, третий — при обстреле сельхозпредприятия.

Ранены в общей сложности 21 человек. Восемь пострадали при атаках дронов в Белгородском и Волоконовском районах, ударе дрона по ещё одному грузовику. В Крапивном среди четырёх пострадавших двое — дети, девочки трёх и 14 лет.

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