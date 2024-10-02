Это «Триумф»! Ещё на 13,5 млн закупят тюльпанов и других цветов для Белгорода

Белгорблагоустройство заключило контракт на сайте госзакупок на закупку партии луковиц тюльпанов. Сумма составила почти 13,6 млн рублей. Триумф, Дарвинов гибрид, бахромчатые, простые — все это ждёт белгородцев в новом сезоне. А чтобы уж совсем «закончить» образ идеальной весны, мэрия решила добавить к тюльпанам немного нарциссов и гиацинтов.