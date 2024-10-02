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Posted 2 октября, 14:06

Published 2 октября, 14:06

Modified 2 октября, 14:08

Updated 2 октября, 14:08

Для Белгорода закупят тюльпанов и других цветов ещё на 13,5 млн рублей

Это «Триумф»! Ещё на 13,5 млн закупят тюльпанов и других цветов для Белгорода

2 октября 2024, 14:06
Фото: 1MI

Для Белгорода закупят тюльпанов и других цветов ещё на 13,5 млн рублей

Сюжет
Благоустройство
В очередной раз Белгорблагоустройство готовится к масштабному наступлению тюльпанов на городские клумбы. На этот раз контракт на закупку луковиц составит 13,5 млн рублей.

Белгорблагоустройство заключило контракт на сайте госзакупок на закупку партии луковиц тюльпанов. Сумма составила почти 13,6 млн рублей. Триумф, Дарвинов гибрид, бахромчатые, простые — все это ждёт белгородцев в новом сезоне. А чтобы уж совсем «закончить» образ идеальной весны, мэрия решила добавить к тюльпанам немного нарциссов и гиацинтов.

Поставку луковиц планируется осуществить до 25 октября по адресу г. Белгород, ул. Сосновка, д. 19.

Напомним, что буквально в начале августа мэрия Белгорода закупила тюльпанов на 19,5 млн.

«Некуда деньги деть?»: белгородцы — о закупке тюльпанов на 19,5 млн рублей
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#Анна Селищева#Город#Общество#Благоустройство#Госзакупки#Новости Белгорода#Контракт#Тюльпаны#Закупки#Белгород
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